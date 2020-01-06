Được thần tài xướng tên, 4 con giáp rũ sạch vận đen, gánh lộc vào nhà năm 2020

Tâm linh - Tử vi 06/01/2020 07:00

Nhờ có quý nhân phù hộ, bề trên nâng đỡ, 4 con giáp may mắn này sẽ có bạc tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, sung túc an nhàn trong năm Canh Tý 2020.

Sách tử vi năm 2020 có nói, top con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn lên làm giàu, đổi đời chỉ trong tích tắc.

con giap may man 1
 Chỉ cần bước sang tử vi năm 2020 Dần sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, tài năng và cực khôn ngoan nên người tuổi Dần gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, chính vì quá thành công, ăn nên làm ra nên Dần bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại hết lần nào đến lần khác. Thậm chí, có những lúc con giáp xui xẻo này lâm vào đường cùng, tưởng như bế tắc.

May mắn thay, chỉ cần bước sang tử vi năm 2020 Dần sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Chẳng những khiến kẻ từng hãm hại mình phải khiếp sợ, tự thấy xấu hổ, con giáp giàu có này còn vươn lên ngoạn mục, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, phát tài cực to.

con giap may man 2
Vận may theo chân còn giúp Ngọ có 3 năm tới ngập trong nhung lụa, phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và dám nghĩ dám làm nên con giáp này được đối tác, cấp trên và đồng nghiệp kiêng trọng. Càng dấn thân, càng dám theo đuổi đam mê Ngọ càng thành công rực rỡ, tài vận thăng hoa khiến ai cũng hờn.

Bước vào năm 2020 mọi điều không may đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà con giáp giàu sang này. Vận may theo chân còn giúp Ngọ có 3 năm tới ngập trong nhung lụa, phú quý an nhàn.

con giap may man 3
Tuất sẽ quơ tay là có tiền, không thành rồng cũng thành phụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may, xui xẻo ám vận con giáp này đều được bề trên chiếu cố, tai qua nạn khỏi.

Tháng đầu tiên của năm 2020, Tuất sẽ quơ tay là có tiền, không thành rồng cũng thành phụng. Từ giữa năm trở đi Tuất ngày càng thăng tiến, tiền chất từng đồng khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên về những gì mình đạt được.

con giap may man 4
Tỵ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phúc lộc tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công danh, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Tỵ khá vượng trong năm 2020. Họ có tham vọng vươn lên, dám dấn thân nên càng chăm chỉ cống hiến càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phúc lộc tề tựu.

Canh Tý 2020 vận tình duyên của người tuổi Tỵ sẽ đỏ rực như son. Được sao đào hoa chiếu mệnh nên nếu đang độc thân Tỵ sẽ gặp được chân ái đời mình, nếu đã có đôi có cặp sẽ cùng nhau tận hưởng hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, đại phú đại quý, tiền tỷ đầy tay ngay từ tháng 1/2020

3 con giáp qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, đại phú đại quý, tiền tỷ đầy tay ngay từ tháng 1/2020

Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2020 những con giáp giàu có này sẽ đại phú đại quý, tiền ùa vào nhà, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang tử vi năm 2020

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 36 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn