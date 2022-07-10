Đúng thứ Hai (11/7): Phật Bà xua đuổi hung tinh, Thần Tài đón may mắn đến, 3 con giáp trúng lớn, cầu tài được tài, cầu an có an, con đường quan lộ hanh thông, vượng phát

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 18:35

Bản tính thiện lương cuối cùng đã được phù hộ, 3 con giáp một bước lên mây, tiền tài viên mãn, gia đạo ấm êm.

Sửu

Bản tính tốt bụng được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh! Người tuổi Sửu có tính cách rất mạnh mẽ và cứng như đá nên dù gặp khó khăn gì họ cũng sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành.

Con giáp này không bỏ cuộc giữa chừng, tự nhiên vận may của quý nhân rất mạnh, dù gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ, dễ dàng trở thành người giàu có Đúng thứ Hai (11/7) bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được nhận kết quả xứng đáng.

Thời gian tới đây, tuổi Sửu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Sửu còn được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên thành công hơn người.

Đúng thứ Hai (11/7): Phật Bà xua đuổi hung tinh, Thần Tài đón may mắn đến, 3 con giáp trúng lớn, cầu tài được tài, cầu an có an, con đường quan lộ hanh thông, vượng phát - Ảnh 1
Con giáp Sửu đổi đời trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn trời sinh đã có sự năng động, nhiệt huyết từ trong suy nghĩ ra tới hành động. Đôi khi, họ hơi vội vàng, nóng nảy nhưng bù lại có được tính cách hào phóng, nghiêm túc. Do đó, khi đứng trước công việc, họ hành xử bình tĩnh, làm việc gì ra việc nấy, luôn tính toán trước sau hợp lý.

Chính nhờ khía cạnh tính cách này, người tuổi Ngọ dù có đối mặt với sóng gió thì cũng không than vãn, trách móc. Họ coi hành động này là lãng phí thời gian mà chỉ thường bắt tay tìm cách giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Khi vấn đề xuất phát từ bản thân mình, họ cũng năng nổ tìm cách xử lý, sửa chữa sai sót, khắc phục thói quen sai lầm để hoàn thiện năng lực cá nhân tốt hơn. Khi đứng trước những cơ hội lớn, họ biết cách nắm bắt để cuộc sống dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Đúng thứ Hai (11/7): Phật Bà xua đuổi hung tinh, Thần Tài đón may mắn đến, 3 con giáp trúng lớn, cầu tài được tài, cầu an có an, con đường quan lộ hanh thông, vượng phát - Ảnh 2
Con giáp Ngọ thăng hoa rực rỡ trong 2 ngày đầu tuần. Ảnh minh họa: Internet

Bản thân con giáp này cũng có nhân duyên tốt đẹp vì luôn đối xử chân thành với bạn bè, có lối sống tích cực. Những người xung quanh họ đều nhận được niềm vui và năng lượng tích cực nên rất vui vẻ trong việc duy trì quan hệ lâu dài. Lợi thế này sẽ giúp họ bước xa hơn trên con đường sự nghiệp, làm ăn kinh doanh.

Đúng thứ Hai (11/7), người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những “trái ngọt” đã gieo mầm từ trước đó. Các mối quan hệ tốt đem tới các quý nhân giúp sức, những ngày tháng chăm chỉ làm việc đem tới kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành những mục tiêu sự nghiệp quan trọng. Do đó, không khó hiểu khi họ có thể đón nhận nhiều may mắn, cả cuộc sống và công việc đều đi lên, tài lộc ổn định và vững chắc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người chín chắn và tài giỏi. Dù làm ở lĩnh vực nào họ cũng cố gắng hết mình để thu lại lợi ích tốt nhất.

Theo tử vi học, đúng thứ Hai (11/7), tài lộc của người cầm tinh con Rắn sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Tỵ được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 20 ngày tới, top 3 con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, công danh vượng phát, tình tiền an lành, ‘nằm duỗi mà ăn’

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Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh, số lớn cầu tiền có tiền, cầu an có an, gia đạo yên ấm, lộc phát vây quanh.

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