Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6): Vận trình lên hương, thực thần phát gạo, 3 con giáp cả đời no ấm, giàu sang, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 13:09

2 ngày đầu tuần mới, vận trình rất hanh thông, 3 con giáp bội thu tài lộc, của cải ùa vào nhà, gặp nhiều người yêu quý, tài vận càng đi lên.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn tạo niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà sắp tới họ sẽ gặp được cơ hội để đổi đời.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay, cuối năm mua nhà mua xe là chuyện thường tình.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6): Vận trình lên hương, thực thần phát gạo, 3 con giáp cả đời no ấm, giàu sang, không lo thiếu tiền - Ảnh 1
Tuổi Tuất ngày càng phát tài, không ai có thể làm họ gục ngã. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính vì hay hành thiện, đối nhân xử thế hài hòa mà nhiều điều tốt đẹp, may mắn đến với Thìn rất bất ngờ và tình cờ. Vận mệnh tuổi Thìn phú quý dần lên, khả năng thành công trong sự nghiệp là rất lớn. Cuộc sống hôn nhân vì thế cũng viên mãn, hạnh phúc đủ đường.

Tuy bề ngoài tuổi Dần khá thô lỗ, cộc cằn, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Nhờ quan điểm sống này mà vận thế của họ rất tốt, tài vận hưng vượng. Đây chính là một trong những con giáp hành xử lương thiện hưởng phúc đức trời ban.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), là thời điểm cát lành đối với người tuổi Dần. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Dần được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6): Vận trình lên hương, thực thần phát gạo, 3 con giáp cả đời no ấm, giàu sang, không lo thiếu tiền - Ảnh 2
Con giáp Dần nói 1 làm 10, sự nghiệp rất hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân trí tuệ hơn người. Làm việc gì cũng suy trước tính sau rất cẩn thận, nhờ vậy bạn luôn nhận được những kết quả tốt ngoài mong đợi. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con đường quan lộ của bạn vô cùng rộng mở.

 

Phương diện tài chính cũng phất lên như diều gặp gió, tiền cứ liên tục đổ về tiêu xài không ngừng nghỉ. Những áp lực, khó khăn trong thời gian trước của bạn cũng nhanh chóng qua đi. Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), Thân chỉ chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui, không chỉ trong phương diện tài chính còn có tình duyên và gia đạo.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Thân có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Thân có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch