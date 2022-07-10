Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), quý nhân đưa lộc về nhà, 3 con giáp mở cửa là tiền rơi trúng đầu, vận mệnh hanh thông, gia sản tăng từng năm, đổi đời trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 12:41

Vượt qua những giai đoạn khó khăn, 3 con giáp từng bước vươn lên đổi đời, cơ may trúng lớn, giàu sang cả năm.

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6) tới, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí thịnh vượng đến nỗi không thể ngăn cản. Đối với những người kinh doanh làm ăn, chỉ cần mở lòng hợp tác thì nhất định sẽ công thành danh toại, phát tài bất ngờ. Bên cạnh đó, bất kể làm việc gì họ cũng thu được lãi khủng, rủng rỉnh tiền bạc tiêu đến cuối năm.

Đối với những người làm công ăn lương, sắp tới sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ tuy có gian nan nhưng đây là cơ hội để thăng quan tiến chức, thu nhập tăng theo từng tháng. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của tuổi Tý cũng có nhiều khởi sắc hơn, càng làm việc càng tìm được nhiều ý tưởng, giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), quý nhân đưa lộc về nhà, 3 con giáp mở cửa là tiền rơi trúng đầu, vận mệnh hanh thông, gia sản tăng từng năm, đổi đời trúng lớn - Ảnh 1
Tuổi Tý có vận trình hanh thông trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường mang tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy. Đa phần những người cầm tinh con Mèo thường đa sầu đa cảm, hơi bướng bỉnh, nóng tính và dễ tự ái.

Về mặt trí tuệ là người thông minh lanh lợi tháo vát, làm việc có năng lực, có thể vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn.

Con giáp này không sinh trưởng trong gia đình giàu có hay có sẵn nền tảng. Họ không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên, thay đổi cuộc sống của mình. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn, trục trặc trong công việc. Tuy vậy, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh, không ngừng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), quý nhân đưa lộc về nhà, 3 con giáp mở cửa là tiền rơi trúng đầu, vận mệnh hanh thông, gia sản tăng từng năm, đổi đời trúng lớn - Ảnh 2
Con giáp Mão có tài lộc vượng lên trông thấy. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), người tuổi Mão có tài lộc vượng lên trông thấy. Với tinh thần ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân, họ đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Họ có thể sẽ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

Con giáp này có suy nghĩ vững vàng, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên tương lai có thể phát triển hơn nữa. Người làm công ăn lương làm ngày làm đêm không hết việc, thu nhập nhờ đó mà tăng cao. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Những người tuổi này có thêm mối quan hệ xã hội tốt cho công việc.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Đúng 2 ngày đầu tuần (11/6 - 12/6), tuổi Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc.

Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngồi nhà cũng có lộc, đúng ngày cuối tuần (10/7): may mắn rơi xuống đầu, tài khoản ‘ting ting’ liên tiếp, đón vận may từ Thần Tài, Quý Nhân

Ngồi nhà cũng có lộc, đúng ngày cuối tuần (10/7): may mắn rơi xuống đầu, tài khoản ‘ting ting’ liên tiếp, đón vận may từ Thần Tài, Quý Nhân

3 con giáp này có số hưởng, Quý Nhân, Thần Tài luôn kề bên ban phước, trúng vàng trúng bạc cả ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch