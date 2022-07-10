3 con giáp nào thành đại gia tiền tỷ đúng tuần mới (11/7 - 17/7)?

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 10:26

3 con giáp tới đấy sẽ có số trúng lớn, sự nghiệp tài chính phất lên như diều gặp gió, công danh, bổng lộc về muôn cửa, phát mệnh giàu sang, thu bội vàng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trời sinh vốn tính siêng năng, nhẫn nại, con giáp này sẽ luôn cố gắng dù con đường phía trước có khó khăn thế nào đi nữa. Trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm, không bao giờ nản lòng của tuổi Tuất sẽ khiến mọi người kính nể.

Theo tử vi, đúng tuần mới (11/7 - 17/7), Tuất sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

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Tuất có tài vận hanh thông trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Tuất không chỉ được Thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. Quý nhân này sẽ cho tuổi Tuất nhiều cơ hội làm giàu, từ thời gian này không chỉ bộn tiền mà còn sống dư dả sung túc.

Tuổi Sửu

Xem tử vi đúng tuần mới (11/7 - 17/7), tuổi Sửu đang có được nhiều cơ hội phát triển, làm ăn hơn hẳn người khác. Dù là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Chẳng những vậy, nhờ có cát tinh trợ mệnh, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh.

Tất nhiên để đạt được những điều trên, con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn. Nhìn chung khoảng thời gian sắp tới sẽ là lúc bạn được thoải mái hưởng thành quả của mình.

3 con giáp nào thành đại gia tiền tỷ đúng tuần mới (11/7 - 17/7)? - Ảnh 2
Tuổi Sửu có cơ hội dẫn đầu, vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có.

Thế nên, càng ngày Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng. Sách tử vi đúng tuần mới (11/7 - 17/7) có nói, chỉ cần bước chân vào những ngày đầu tháng Thìn sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục.

Chẳng những ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con giáp giàu sang này còn thăng tiến trên đường công danh, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng 2 ngày đầu tuần (11/7 - 12/7): 3 con giáp có SỐ MỆNH TỶ PHÚ, bước qua ngày mới tài lộc ngập nhà, vận trình lên hương, tiền tiêu rủng rỉnh

Những con giáp trong năm càng làm càng giàu, càng cố gắng càng thăng tiến, vận mệnh sang giàu, đổi đời từ đây.

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