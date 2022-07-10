Đúng 20 ngày tới, top 3 con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, công danh vượng phát, tình tiền an lành, ‘nằm duỗi mà ăn’

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 16:25

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp đổi mệnh, số lớn cầu tiền có tiền, cầu an có an, gia đạo yên ấm, lộc phát vây quanh.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nổi tiếng thông minh, có chí tiến thủ và dám dấn thân nên ngay từ thuở độc thân đã có của ăn của để, sự nghiệp viên mãn. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh thì đúng 20 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ có bạc tỷ trong tay, phải mua thêm két sắt để chứa.

Đúng 20 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ Ngọ cũng có tài vận đỏ chót như son. Bạc tiền bủa vây, phú quý sang giàu ập xuống đầu nên Ngọ đổi đời thành đại gia, tiêu pha thả ga cũng không lo cạn túi, càng về cuối năm càng phất.

Đúng 20 ngày tới, top 3 con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, công danh vượng phát, tình tiền an lành, ‘nằm duỗi mà ăn’ - Ảnh 1
Con giáp Ngọ có số tiến lên trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 20 ngày tới, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất năm nay có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Đúng 20 ngày tới, top 3 con giáp được bề trên ưu ái, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay, công danh vượng phát, tình tiền an lành, ‘nằm duỗi mà ăn’ - Ảnh 2
Con giáp Tuất số hưởng, thăng hoa trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, đúng 20 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính dám nghĩ dám làm, dù họ không quá tham vọng trong cuộc sống nhưng sống biết mình biết ta, chăm chỉ và hiền lành, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Đúng 20 ngày tới, tuổi Hợi có thể dùng sức mạnh của quý nhân để nâng cấp cuộc sống lên tầm cao mới, đặc biệt trong sự nghiệp, sắp tới tuổi Hợi có khả năng thăng quan tiến chức rất lớn.

Đúng 20 ngày tới, những người tuổi Hợi vốn có năng lực sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, sắp tới họ cũng có cơ hội thể hiện tài năng trong ngành, có khả năng giải quyết mọi vấn đề suôn sẻ, được khen ngợi vì thành tích xuất sắc. Ngoài ra, có những người có vận đào hoa chiếu cố, nhân duyên của người độc thân tăng lên bội phần, có khả năng lên xe hoa trong năm nay.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Các con giáp không chỉ may mắn mà còn có nhiều cát lợi, phước lành, tài lộc hanh thông,hưởng giàu sang trong năm.

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