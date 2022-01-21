Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, đời sống lên hương, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 21/01/2022 12:21

Tử vi ngày thứ 7, ngày 22/1/2022, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận về vô số tài lộc trong ngày làm việc cuối tuần. Bản mệnh thăng tiến trong sự nghiệp, viên mãn trong cuộc sống và tình duyên.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, người tuổi Dần rất giỏi giữ bình tĩnh trong các sự cố xảy ra trong ngày hôm nay nhờ có Lục Hợp che chở. Bản mệnh thậm chí còn tìm được chỗ dựa tinh thần tuyệt vời để thúc đẩy niềm tin, sức mạnh cho mình trong thời gian này.

Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, đời sống lên hương, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, người tuổi Dần rất giỏi giữ bình tĩnh trong các sự cố xảy ra trong ngày hôm nay nhờ có Lục Hợp che chở. Ảnh minh họa: Internet.

Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Dần hoặc đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ, gần gũi với người thương nhiều hơn. Bản mệnh đang trong giai đoạn hạnh phúc, hãy trân trọng những gì đang có. Người độc thân cũng may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp.

Thiên Tài nâng đỡ giúp người tuổi Mão tỉnh táo hơn các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Hơn nữa, nhiều nhân duyên tốt đẹp dẫn dắt giúp bạn có thể tiếp cận cơ hội kiếm tiền và cho thấy vận may đang ở trước mắt.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, Tam Hợp mang tới nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc cho con giáp tuổi Mùi giúp bạn cảm nhận được niềm vui mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới. Người độc thân hãy cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị như đi ăn, đi xem phim gặp gỡ bạn bè,… và cùng nhau tận hưởng cuộc sống của tình yêu chớm nở bạn nhé.

Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, đời sống lên hương, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Đúng thứ 7, ngày 22/1/2022, Tam Hợp mang tới nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc cho con giáp tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet.

Thiên Ấn xuất hiện hôm nay được xem là dấu hiệu tích cực cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có nhiều quyết tâm hơn và dành ngày này để lên kế hoạch cho cả năm.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 17/1, 3 con giáp bị Thần Tài ghét bỏ, gặp họa hại thân, rắc rối liên tục ập đến trong con đường công danh sự nghiệp

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 17/1, 3 con giáp bị Thần Tài ghét bỏ, gặp họa hại thân, rắc rối liên tục ập đến trong con đường công danh sự nghiệp

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 17/1, 3 con giáp gặp phải vận xui, cuộc sống trở nên khó khăn rất nhiều, cộng thêm xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và những xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 2022 tử vi con giáp ngày thứ 7 3 con giáp thần tài

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót