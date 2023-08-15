Đúng tháng 7 âm lịch, những tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa

Tuổi Thìn

Thìn chăm chỉ, chịu khó, dù không phải người thông minh nhưng lòng nhân hậu luôn giúp bạn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Có đi có lại là tất cả những gì bạn có được trong cuộc sống từ các mối quan hệ và sự giúp đỡ bạn dành cho người khác.

Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Thìn nhận tin vui hợp đồng thành công. Hơn cả, người làm kinh doanh rất tốt, các đơn hàng về ầm ầm. Bán hàng phải có duyên ngầm và bạn thực sự đang có duyên đó. Tình cảm chân thành dành cho người ấy cũng đang rất tốt. Đây chính là người giúp bạn vẽ ra những kế hoạch làm ăn tốt và thu về món hời cao, phải trân trọng và cảm ơn người này nhé!