Đúng nửa cuối tháng 4 âm lịch, cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 03/06/2023 18:54

Đúng nửa cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn ơn trên ban phước, quý nhân mở đường, tha hồ tận hưởng nhiều điều tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Đúng nửa cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Mùi tài lộc đầy nhà, vận may vụt sáng. Con giáp sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở rộng con đường thăng tiến. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp may mắn được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài.

Thời gian này còn đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng cho tuổi Mùi. Chuyện tình duyên trong khoảng thời gian của con giáp khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là người còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái.

Đúng nửa cuối tháng 4 âm lịch, cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thần Tài xuất hiện sẽ giúp người tuổi Hợi gặp nhiều điều may vào nửa cuối tháng 4 âm lịch. Con giáp này có tiền tài vào nhà rủng rỉnh, cuộc sống vui vẻ, dễ mà gặt hái được thành quả đáng tự hào.

Dù vất vả nhưng tinh thần lạc quan, rạng rỡ của con giáp sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn, chạm đến thành công rực rỡ. Bản mệnh là người thông minh và có phúc khí trong thời gian này sẽ nhận được nhiều cơ hội mới nên phải cố gắng hết sức và năng làm việc thiện.

Đúng nửa cuối tháng 4 âm lịch, cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vận trình lên hương, tài lộc thịnh vượng khi sang nửa cuối tháng 4 âm lịch. Mọi chuyện trước kia không được như ý nay sẽ tháo gỡ khúc mắc, mở ra cho con giáp con đường thăng tiến không tồi. Tình hình tài chính lại có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực.

Thiên Tài và Thực Thần hỗ trợ sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn phù hợp. Phương diện tình cảm của của con giáp đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Đúng nửa cuối tháng 4 âm lịch, cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/5/2023: 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/5/2023: 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay

Bước sang ngày thứ Sáu 26/5/2023, những con giáp dưới đây cầu tài đắc tài, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa cuối tháng 4 âm lịch tử vi cuối tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 14/4 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 12 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 15 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 30 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 1 giờ 30 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường