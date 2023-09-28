Đúng ngày Tết Trung thu, 3 con giáp lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 15:50

Tử vi dự đoán, trong ngày Tết Trung thu, 3 con giáp may mắn này có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, thu nhập tăng nhanh.

Tuổi Thân

Trong ngày Tết Trung thu, người tuổi Thân sẽ gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Tài lộc của họ tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương sẽ nhận thêm dự án, nhiệm vụ mới giúp tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, được đối tác tin tưởng.

Tuy công việc có nhiều bước tiến nhưng một số người tuổi Thân lại có sức khỏe không tốt. Người tuổi này dễ làm việc đến mức căng thẳng, kiệt sức và dễ mắc các bệnh đường hô hấp cũng như cột sống, đĩa đệm. Họ cần nghỉ ngơi và ăn uống khoa học. 

Đúng ngày Tết Trung thu, 3 con giáp lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sống hướng nội, ít bạn bè. Họ cần một người ở bên quan tâm, chia sẻ với họ. Một khi họ tìm thấy tình yêu đích thực thì sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ dần khởi sắc. Tử vi dự đoán, trong ngày Tết Trung thu, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận đào hoa phơi phới.

Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình. Người tuổi Tý làm công ăn lương có cơ hội chuyển việc hoặc thăng tiến trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.  Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh thì ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra suôn sẻ, mang về nguồn lợi lớn.

Đúng ngày Tết Trung thu, 3 con giáp lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê được biết với tính cách hiền lành, chu đáo và nhân hậu. Tử vi dự đoán, trong ngày Tết Trung thu, vận may của người tuổi Mùi tăng lên. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được những điều may mắn trong công việc.

Họ được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội để phát huy tài năng và kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng lên nhanh chóng và sớm có được cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Đúng ngày Tết Trung thu, 3 con giáp lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công việc, tình cảm, tiền bạc, từ đó bạn sẽ luôn chủ động đối mặt với mọi tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tết trung thu tử vi hôm nay tử vi ngày 14/8 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn