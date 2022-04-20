Đúng ngày mai, thứ Năm 21/4/2022, kẻ tiểu nhân rình mò ám hại, 3 con giáp bước ra đường gặp ngay vận đen, làm gì cũng kém thuận lợi, may mắn chẳng thấy đâu chỉ toàn phiền muộn

Thứ Năm 21/4/2022, kẻ tiểu nhân rình mò ám hại, 3 con giáp xui xẻo bước ra đường gặp ngay vận đen, làm gì cũng kém thuận lợi, may mắn chẳng thấy đâu chỉ toàn phiền muộn.

Tuổi Dần Những chuyện chẳng lành có thể xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Dần. Bản mệnh có điềm báo thị phi bủa vây, những lời đồn đoán vô căn cứ do tiểu nhân gây ra khiến cho con giáp xui xẻo phải gánh chịu những áp lực vô hình song có sức sát thương rất lớn. Lại thêm Thương Quan cản trở, uy tín của những chú Hổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi họa thị phi lần này và có lẽ phải mất một thời gian dài nữa mới có thể lấy lại được niềm tin với mọi người. Thế nhưng đừng quá hoang mang, cây ngay không sợ chết đứng, chắc chắn những người bạn bè thân thiết sẽ hiểu bạn là người ra sao và giúp bạn chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Những chuyện chẳng lành có thể xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thứ 5 này, người tuổi Mùi rất dễ gặp vấn đề với tiểu nhân do chịu hung tinh Thiên Quan ám hại. Kẻ xấu bụng có thể sẽ bày mưu tính kế để cướp đoạt công sức, hạ bệ, hắt gáo nước bẩn vào bạn. Do đó, con giáp này cần phải thận trọng hơn để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà khiến cho công việc của bạn bị cản trở. Các kế hoạch đầu tư tài chính tốt nhất cũng không nên tiến hành trong ngày hôm nay để hạn chế xui xẻo do hung thần gây ra. Bạn nên chuyển sang một ngày khác thay vì khăng khăng thực hiện trong ngày này.

Thứ 5 này, người tuổi Mùi rất dễ gặp vấn đề với tiểu nhân do chịu hung tinh Thiên Quan ám hại - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Ngày hôm nay người tuổi Hợi dễ gặp phải trục trặc về đường tình duyên. Các cặp đôi có thể hiểu lầm nhau sinh ra nghi kị, tranh cãi liên miên, tình cảm cũng vì thế mà phôi phai, những vết rạn nứt càng ngày càng lớn. Hôm nay, con giáp này còn gặp họa Kiếp Tài, hung thần này ngáng trở khiến vận trình tài lộc của mệnh chủ sa sút nghiêm trọng. Tiền bạc tiêu hao mà không giải quyết được vấn đề triệt để. Bản mệnh cần kiên nhẫn hơn, tránh liều lĩnh, đưa ra quyết định bốc đồng mà không xem xét kĩ càng các thông tin bên lề khiến tiền nong cứ thế đội nón ra đi. Ngày hôm nay người tuổi Hợi dễ gặp phải trục trặc về đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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