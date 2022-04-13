Đúng ngày mai, thứ Năm 14/4/2022, tứ phía PHÁT TÀI, trăm điều HỶ SỰ, 3 con giáp được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 07:02

Thứ Năm 14/4/2022, tứ phía PHÁT TÀI, 3 con giáp may mắn được Chính Ấn soi đường chỉ lối, khéo léo tận dụng thời cơ đảm bảo BỔNG LỘC tăng theo cấp số nhân.

Tuổi Mão

Thứ 5 này, vận trình của người tuổi Mão khá tốt. Ngày này, việc hợp tác làm ăn bắt đầu có những tiến triển đáng kể, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, miễn bạn có thể kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là yếu tố cản trở bạn.

Trong công việc, dù lượng công việc mà tuổi Mão phải đảm nhận trong thời gian này không hề ít nhưng may mắn có Chính Ấn soi đường chỉ lối, giúp bạn bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái thành công.

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Thứ 5 này, vận trình của người tuổi Mão khá tốt. Ngày này, việc hợp tác làm ăn bắt đầu có những tiến triển đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp nhập cục, người tuổi Ngọ gặp được không ít may mắn trong ngày hôm nay. Với trí tuệ sáng suốt của mình, bản mệnh dễ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, nếu phải tham gia thi cử, bạn cũng sẽ đạt được thành tích khả quan.

Cát tinh này còn đặc biệt có lợi cho những người đứng trên cương vị lãnh đạo. Con giáp may mắn này có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác, tận dụng may mắn trong ngày này. Nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty của mình.

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Có Tam Hợp nhập cục, người tuổi Ngọ gặp được không ít may mắn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tam Hợp tương trợ cho người tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên việc làm ăn diễn ra thuận lợi, những dự án đầu tư đều có dấu hiệu khởi sắc, tiền tài, bổng lộc tăng tiến. Nên tranh thủ thời cơ này để làm đầy túi tiền bởi không phải lúc nào cơ hội như vậy cũng xuất hiện.

Chẳng những vậy, Chính Ấn còn giúp con giáp này phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo trong công việc. Cộng thêm tính cách chăm chỉ và tập trung làm việc mà hiệu quả công việc được nâng cao. Người tuổi Dần sẽ được cấp trên ưu ái, làm gương cho đồng nghiệp.

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Cục diện Tam Hợp tương trợ cho người tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên việc làm ăn diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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