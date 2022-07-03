Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 4/7/2022, xui rủi bủa vây, vận trình u ám, 3 con giáp bị tiểu nhân đeo bám, tiền tài tiêu tan, sự nghiệp tàn lụi, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 13:46

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 4/7/2022, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám, tiền tài thất thoát, sự nghiệp lâm nguy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình lao đao, gặp nhiều trắc trở. Công việc của con giáp xui xẻo không được suôn sẻ. Bản mệnh có khá nhiều tham vọng và mục tiêu nhưng không biết cách sắp xếp thời gian nên không mang lại hiệu quả cao, bỏ qua nhiều cơ hội tốt. Tài lộc dậm chân tại chỗ, bản mệnh cần chi tiêu tiết kiệm để không lâm vào thiếu hụt.

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Bạn và nửa kia có nguy cơ đổ vỡ do cả hai đều đặt cái tôi khá lớn vào trong. Bản mệnh nếu biết nhún nhường, bao dung thì mới có thể níu giữ mối quan hệ này.

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Người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình lao đao, gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai công việc diễn ra không quá lý tưởng. Con giáp gặp phải không ít tai họa vì chưa làm chủ được tình thế. Việc thiếu kinh nghiệm cộng thêm sự cố chấp trong cách suy nghĩ khiến bạn liên tiếp gặp thất bại. Tốt nhất, vào thời điểm này, con giáp nên học hỏi kiến thức và kỹ năng để có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa. Vận trình tài lộc không tốt. Con giáp này nên có sự phòng bị kỹ lưỡng trước mọi rắc rối.

Chuyện tình cảm không quá may mắn. Con giáp  độc thân khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến. Ngoài ra, bản mệnh còn chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người bên cạnh.

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Người tuổi Sửu trong thứ Hai công việc diễn ra không quá lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình ảm đạm. Con giáp ít giao tiếp hơn thường ngày nên dễ tạo ra nhiều hiểu nhầm khi làm việc. Cách đối nhân xử thế của bản mệnh cũng có nhiều khuyết điểm khi liên tục vướng tranh chấp với cấp trên và đồng nghiệp. Tiểu nhân đang dòm ngó vị trí của bạn nên không ngại chơi xấu. Tài lộc của con giáp tụt dốc không phanh, dễ gặp túng thiếu, thâm hụt.

Chuyện tình cảm của con giáp gặp sóng gió. Bản mệnh và nửa kia liên tục bất đồng quan điểm, dễ dẫn đến tan vỡ. Trong khi đó, người còn độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu chân chính.

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Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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