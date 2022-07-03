Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi quý nhân nâng bước,tiền của dồi dào, Thìn vướng nhiều thị phi, nhiều khả năng bị tiểu nhân ám hại

Người tuổi Tý trong thứ Hai phúc khí tụt dốc, vận trình lao đao. Công việc của con giáp trong ngày diễn ra không được cân bằng. Bản mệnh đặt ra khá nhiều mục tiêu cũng như tham vọng và luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi dự định. Nhưng nếu không biết sắp xếp thời gian hợp lý thì sẽ khó mang lại hiệu quả cao.

Xem tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Công việc của người tuổi Sửu trong thứ Hai diễn ra không quá lý tưởng. Con giáp gặp phải không ít tai họa vì chưa làm chủ được tình thế. Cách tốt nhất lúc này là quan sát, học hỏi kinh nghiệm để có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa. Vận trình tài lộc không tốt. Con giáp này nên có sự phòng bị kỹ lưỡng trước mọi rắc rối.

Vận trình tình cảm buồn bã đau lòng. Ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình yêu đang có nguy cơ đổ vỡ do cả hai đều đặt cái tôi khá lớn vào trong. Bản mệnh hoàn toàn có thể dung hòa nếu biết nhún nhường, bao dung cho người kia.

Vận trình tình cảm không quá may mắn. Con giáp độc thân khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến. Ngoài ra, bản mệnh còn chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người bên cạnh.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai tài lộc hưng thịnh, cát khí dồi dào. Con giáp có nhiều cơ hội làm mới cuộc sống của mình. Những khởi đầu mới mang đến những cơ hội mới. Con giáp nắm bắt lấy chúng, đừng để bỏ lỡ và rồi tiếc nuối nhé. Bạn có thời gian và sức lực để làm điều mình muốn.

Chuyện tình cảm của Dần có nhiều tiến triển. Bản mệnh và nửa kia tâm đầu ý hợp, cùng nhau vượt qua khó khăn để nhận được sự chúc phúc cho mọi người. Hạnh phúc của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai mọi chuyện đều trôi chảy, vận trình vô cùng thuận lợi. Những hiểu lầm đã được xóa bỏ, con giáp có thể sẽ nhận được một cơ hội việc làm tốt với mức lương cao và nhiều đặc quyền hơn bạn tưởng. Những bạn sắp trải qua những đợt thi cử quan trọng nên tin tưởng vào bản thân, cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất

Tài lộc của con giáp đang tăng trưởng ổn định và có khả năng cải thiện hơn nữa trong thời gian này nhưng đừng vì thế mà chủ quan, tiết kiệm là quốc sách nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình có phần trầm mặc. Con giáp ít giao tiếp hơn thường ngày nên dễ tạo ra nhiều hiểu nhầm khi làm việc. Trong thời gian này, bản mệnh cần chú ý có điềm đồng nghiệp tranh chấp, cãi vã lẫn nhau. Có nhiều người đang dòm ngó vị trí của bạn nên không ngại chơi xấu. Tài lộc của con giáp tụt dốc không phanh, dễ gặp túng thiếu, thâm hụt.

Chuyện tình cảm của con giáp gặp nhiều sóng gió. Thìn và nửa kia liên tục bất đồng quan điểm, dễ dẫn đến tan vỡ. Trong khi đó, người còn độc thân vẫn chưa tìm thấy tình yêu chân chính.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cát lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, đường tài lộc của con giáp trong thời gian này trở nên suôn sẻ. Dù người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc, tạm thời không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc. Có thể bạn sẽ phải khá tất bật, đi lại khá nhiều do yêu cầu công việc, nhưng tất cả công sức bạn bỏ ra sẽ được trả công xứng đáng.

Đào hoa ghé thăm nên người độc. Song, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về đối phương, không nên quá vội vàng tiến tới. Những cặp đôi hứa hẹn có buổi hẹn hò riêng tư, lãng mạn.

Người tuổi Tỵ cát lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Ngọ

Trong thứ Hai, người tuổi Ngọ liên tục đón nhận nhiều xui xẻo. Trong công việc, bạn cần điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể thư giãn một chút và bắt đầu lại. Sau nghỉ ngơi, bạn có thể sẽ tạo được sự đột phá cho bản thân. Quan hệ xã hội tốt sẽ giúp cho sự nghiệp của bạn đi lên suôn sẻ hơn.

Về phương diện tài lộc, có nhiều khoản phát sinh bất ngờ nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm. Tiêu nhiều một cách khó hiểu, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai gặp Chính Tài, vận sự nghiệp rất tốt. Ban mệnh chỉ cần một lòng muốn học hỏi, muốn cố gắng thì chắc chắn sẽ có điều kỳ tích xảy ra. Bên cạnh đó con giáp này hãy cho chính bản thân mình thêm cơ hội để tìm thấy con đường mình cần đi sau này.

Bản mệnh có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thương Quan sinh Tài dùng để chỉ cách cầu tài bằng nghệ thuật bằng học vấn của chính mình. Những người tuổi Ngọ làm nghề tự do sẽ gặp lợi lộc về mặt tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong thứ Hai diễn ra hung cát đan xen. Con giáp được khuyên tránh ngoan cố mà hãy để mọi thứ dừng lại ở việc bảo vệ cho lý lẽ của mình. Ngoài ra, việc học cách lắng nghe còn giúp bản mệnh có được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn.

Về sức khỏe, bạn bôn ba nhiều nơi, làm việc hết mình mà không ăn uống đầy đủ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến dạ dày và sau đó là sức khỏe tổng thể, năng suất làm việc của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vận trình lao đao, tiền tài tuột dốc. Sự nghiệp con giáp gặp bố cục tương phá, nên sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc chung. Quan hệ với đồng nghiệp sẽ bị xấu đi bởi các suy nghĩ và quan điểm không đồng nhất. Trong trường hợp này, bản mệnh cần tỉnh táo hơn cả để có thể suy xét vấn đề cẩn thận, tránh chuyện bé xé ra to.

.Chuyện tình cảm cũng phủ màu ảm đạm trong ngày hôm nay. Có lẽ người độc thân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc tìm một người bạn đời để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Người tuổi Dậu vận trình lao đao, tiền tài tuột dốc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phúc khí dư dả, vận trình lên hương trong thứ Hai. Công việc của con giáp trong ngày diễn ra gặp nhiều may mắn. Tam Hội giúp sức nên làm việc gì cũng có quý nhân nâng đỡ tận tình. Nhưng bản mệnh tuyệt đối không được ỷ lại vào sự giúp đỡ đó nếu không muốn rơi vào thế khó.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Nhờ nguồn thu rủng rỉnh mà con giáp này có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân.

Tử vi thứ Hai ngày 4/7/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Hai tài lộc đầy nhà, tiền tài dư dả. Con giáp đạt được điều mà bạn mong muốn với sự che chở của Chính Ấn, vậy thì đừng ngại ngần lên tiếng đặt câu hỏi và đề nghị sự hỗ trợ nhé.

Đây là ngày tốt về tiền bạc, tài chính, con giáp có khả năng tiết kiệm được một khoản hoặc được sự hỗ trợ tài chính từ người thân trong gia đình. Ai đó cũng có thể dành tặng cho bạn một khoản tiền đáng kể.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.