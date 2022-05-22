Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/5/2022, vận trình u tối, gặp nhiều vận xui, 3 con giáp vướng phải thị phi, tiểu nhân quấy phá, tán gia bại sản, làm gì cũng không được suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 22/05/2022 11:58

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/5/2022, 3 con giáp xui xẻo tài lộc lụi tàn, công danh trắc trở, vướng nhiều thị phi không đáng có.

Tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần gặp nhiều xui xẻo, vận trình ảm đạm. Con giáp vất vả sẽ phải làm việc mọi việc một mình mà không có ai hướng dẫn hoặc giúp đỡ. Bạn vướng phải nhiều sai sót và khiến công việc chậm lại. Con giáp hãy chủ động học hỏi kinh nghiệm từ người khác và vượt qua. Đây vừa là thử thách vừa là cơ hội giúp cho con giáp thăng tiến.

Chuyện tình cảm có chút ảm đạm. Bạn và nửa kia liên tiếp xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm. Cả hai cần nói chuyện rõ ràng với nhau nếu muốn níu giữ mối quan hệ.

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Trong thứ Hai, người tuổi Dần gặp nhiều xui xẻo, vận trình ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ Hai, người tuổi Mão gặp nhiều điều không được suôn sẻ. Con giáp vướng vào mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, đối tác. Tinh thần căng thẳng, bản mệnh dễ lâm vào các quyết định sai lầm. Mão được khuyên nên học cách kiềm chế bản thân, khéo léo trong trong cách cư xử.

Vận trình tài lộc hung hiểm, con giáp xui xẻo có nhiều quyết định sai lầm dẫn đến tiền bạc thất thoát, lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

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Thứ Hai, người tuổi Mão gặp nhiều điều không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn. Công việc của con giáp liên tiếp vướng phải những khúc mắc, ảnh hưởng đến tiến độ ban đầu. Vận trình tài lộc kém sắc, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn chật vật, thiếu thốn.

Con giáp được dự báo sẽ bị kẻ tiểu nhân tìm cách cản trở trên con đường phía trước. Những thành công trước đó của con giáp khiến tiểu nhân không vừa mắt, quyết tâm gài bẫy hãm hại. Bản mệnh sẽ sụt hố, đánh mất những gì mình đang có nếu như bất cẩn.

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Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn, Tỵ vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn, Tỵ vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thìn tài lộc bao la, được nhiều lợi lộc. Trong khi đó, người tuổi Tỵ thị phi bủa vây, tiêu nhân bám riết.

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