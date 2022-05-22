Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn, Tỵ vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Người tuổi Tý trong thứ Hai đón nhận nhiều vận may tài lộc. Con giáp được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách mới nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát và tinh thần trách nhiệm cao. Bản mệnh hãy cố gắng hết mình vì nếu đại công cáo thành sẽ có được nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp thu được những khoản tiền không nhỏ từ các phi vụ làm ăn trước đó.

Xem tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra bình thường, không nhiều bứt phá nhưng cũng không gặp khó khăn. Đối với bản mệnh, mọi sự diễn ra êm đềm đã là một chuyện tốt. Đặc biệt, vào cuối ngày, con giáp có thể nhận được niềm vui tài lộc khi thắng lớn ở các trò chơi may rủi hay được người quen tặng cho những món quà giá trị. Tuy nhiên, con giáp vẫn nên cố gắng cho công việc của mình thì hơn.

Con giáp nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi cũng như dành nhiều thời gian cho người thân. Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng dẫn lối con giáp đi qua các giai đoạn khó khăn trong đời.

Chuyện tình cảm có chút khởi sắc. Nếu là người độc thân, con giáp có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu là thành gia lập thất, bạn sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vận trình u tối, gặp nhiều vận xui. Con giáp vất vả sẽ phải làm việc mọi việc một mình mà không có ai hướng dẫn hoặc giúp đỡ. Bạn vướng phải nhiều sai sót và khiến công việc chậm lại. Thay vì “than thân trách phận”, con giáp hãy chủ động học hỏi kinh nghiệm từ người khác và vượt qua. Đây vừa là thử thách vừa là cơ hội giúp cho con giáp thăng tiến.

Chuyện tình cảm có chút ảm đạm. Bạn và nửa kia liên tiếp xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm. Cả hai cần nói chuyện rõ ràng với nhau nếu muốn níu giữ mối quan hệ.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai diễn ra không được suôn sẻ. Con giáp có thể rơi vào mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, đối tác, gây ra sự căng thẳng tinh thần. Bản mệnh nên học cách kiềm chế bản thân, khéo léo trong trong cách cư xử, bởi lời nói trong lúc tức giận có thể phá hủy một mối quan hệ trước đó vốn tốt đẹp

Vận trình tài lộc lâm nguy, con giáp có nhiều quyết định sai lầm dẫn đến tiền bạc thất thoát, lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ trong thứ Hai. Đường tài lộc của con giáp vô cùng vượng phát, tiền vào túi đếm không xuể. Bản mệnh có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Hãy tận dụng thời gian này để phất lên phát tài.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại, Tuy nhiên, bạn cũng nên chăm chỉ luyện tập, tránh dùng những thức uống có cồn và ngủ đủ giấc để tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn. Công việc dễ gặp trục trặc, liên tiếp vướng phải những khúc mắc không đáng có, ảnh hưởng đến tiến độ ban đầu. Vận trình tài lộc kém sắc. Tỵ nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn chật vật, thiếu thốn.

Con giáp được dự báo sẽ bị kẻ tiểu nhân tìm cách cản trở trên con đường phía trước. Những thành công trước đó của con giáp khiến tiểu nhân không vừa mắt, quyết tâm gài bẫy hãm hại. Bản mệnh sẽ sụt hố, đánh mất những gì mình đang có nếu như bất cẩn.

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Ngọ

Cát Thần đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong thứ Hai. Tinh thần trách nhiệm cao, con giáp luôn khiến lãnh đạo cảm thấy an tâm mỗi khi giao trọng trách. Đường tài lộc của con giáp cũng thăng tiến đáng kể. Bên cạnh thu nhập chính, bạn còn kiếm được một khoản không nhỏ nhờ vào nghề tay trái của mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong thứ Hai diễn ra không quá trôi chảy. Sự nóng nảy lấn át tinh thần, bản mệnh tự ý gây sự rồi chuốc phiền phức vào mình, đường công danh theo đó mà đi xuống lúc nào chẳng hay. Vận trình tài lộc bất ổn. Bản mệnh cần cẩn trọng trong từng quyết định liên quan tới tiền bạc, chớ nhẹ dạ cả tin mà tán gia bại sản.

Chuyện tình cảm giậm chân tại chỗ. Có lẽ con giáp khá khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời nên vẫn còn duy trì tình trạng độc thân. Những người đã lập gia đình nên chú ý cách cư xử.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai vận trình thuận lợi, gặp nhiều điều may. Con giáp có nhiều cơ hội tuyệt vời để bắt tay vào dự án mới mẻ, táo bạo dự báo sẽ giúp sự nghiệp bước sang một trang mới. Tuy vận trình đang sáng sủa, khả năng thành công cao nhưng con giáp vẫn nên cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến công việc.

Tình cảm hài hoà và ngập tràn yêu thương phần nào bù đắp những lo lắng trong công việc. Chuyện tình của cả hai được nhiều người ủng hộ.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Dậu

Đường tài lộc của người tuổi Dậu vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Còn nếu là người làm công ăn lương sẽ được thăng quan, tiến chức.

Trong tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời.

Đường tài lộc của người tuổi Dậu vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Tuất

Hung tinh đeo bám làm cản trở đường làm giàu của người tuổi Tuất. Chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này không mấy thuận lợi do bản mệnh không thực sự chú tâm, dễ đánh mất cơ hội kiếm tiền vào tay người khác.

Tình hình sức khỏe của con giáp không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/5/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt trong thứ Hai này. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có dịp thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vét quyền lực. Sự nghiệp nhuận phát kéo theo tài lộc nở rộ. Con giáp thậm chí chẳng cần làm gì thì tiền tài cũng tự đến. Ngoài công việc chính, sự hồi sinh bất ngờ của một vài dự án trong quá khứ cũng mang lại cho bạn lợi nhuận kha khá.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.