Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/7/2022, tà khí vây quanh, vận trình ảm đạm, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tiểu nhân quấy phá, vướng phải thị phi, dễ chịu hàm oan, tai tiếng

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 18:40

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/7/2022, 3 con giáp xui xẻo liên miên, tiền tài lao dốc, sự nghiệp vướng nhiều thị phi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình đen tối, tiền tài đứt đoạn. Con giáp xui xẻo có thể bị cuốn vào những cuộc tranh đấu ngầm chốn công sở và trở thành mục tiêu để tấn công bất cứ lúc nào. Vì vậy, bản mệnh nên cố gắng tránh xa những thị phi không đáng có. 

Mối quan hệ giữa con giáp này và các thành viên trong gia đình trở nên khó hòa hợp hơn. Từ những chuyện nhỏ nhặt, chúng lớn dần và trở thành những mâu thuẫn khó có thể hóa giải.

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Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình đen tối, tiền tài đứt đoạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp nhiều trở ngại, khó khăn phủ đầy. Công việc của con giáp liên tục xảy ra trục trặc. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo con giáp này về sự xuất hiện của tiểu nhân. Bản mệnh cần chú ý cách cư xử nếu không muốn rước họa vào thân. Vận trình tài lộc bất ổn. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính tốt thì sợ rằng sẽ dễ rơi vào tình cảnh khó khăn, túng thiếu.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều biến động, Bản mệnh và nửa kia liên tiếp xảy ra tranh chấp, đôi bên xảy ra rạn nứt vì không tìm được tiếng nói chung.

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Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp nhiều trở ngại, khó khăn phủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình gặp nhiều trắc trở. Bản mệnh gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả trong công việc mà chẳng được lợi lộc gì. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên cẩn thận về lời nói, tránh tranh cãi không cần thiết, còn tạo cơ hội cho kẻ giang ngư ông đắc lợi.

Trong chuyện tình duyên, con giáp không nên đưa ra các quyết định quá nhanh hoặc không kỹ càng khi đang độc thân quá lâu. Tình cảm phải đến từ 2 phía mới thật sự lâu bền.

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Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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