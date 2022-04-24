Đúng ngày mai, thứ Hai 25/4/2022, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, 3 con giáp này TÌNH - TIỀN viên mãn, đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc, phú quý theo chân, công danh đại thắng

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 06:15

Theo tử vi ngày thứ Hai 25/4/2022, vận mệnh an bài, 3 con giáp này công danh đại thắng, phú quý viên mãn, vận trình hanh thông, an khang cát tường, cầu được ước thấy.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, thứ Hai 25/4/2022, tuổi Thìn liên tiếp đón những tin vui về tiền bạc. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, những khoản thu từ các dự án trước đó đang đổ về túi bản mệnh không ngừng nghỉ.

Trong ngày có mệnh Hỏa Thổ tương sinh này, các cặp đôi dần mở lòng với nhau hơn, đôi bên đã chịu lắng nghe nhiều hơn, cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm cho những khó khăn của nhau. Đây chính là dấu mốc để tình cảm lứa đôi tiến lên những nấc thang mới.

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Thứ Hai 25/4/2022, tuổi Thìn liên tiếp đón những tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày thứ Hai 25/4/2022, tuổi Thân có đường sự nghiệp rực rỡ nhờ Chính Tài độ mệnh. Con giáp may mắn này sống ôn hòa, biết trước biết sau nên ai ai cũng thích làm ăn với bạn. Những người được thừa kế sự nghiệp của gia đình sẽ có nhiều tin vui mới trong tuần mới.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình yêu đối với bạn chỉ là một thứ gia vị mà bạn muốn thêm vào cuộc sống thú vị kia thôi, bạn không lụy tình. Thật đáng khen khi tuổi Thân luôn biết tự tạo niềm vui cho mình bởi không phải ai cũng làm được điều đó.

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Trong ngày thứ Hai 25/4/2022, tuổi Thân có đường sự nghiệp rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày thứ Hai 25/4/2022 của tuổi Tuất cho thấy vận trình khởi sắc, tài lộc hanh thông, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp và công việc tiến triển thuận lợi, quản lý tài chính cần thận trọng. Vận trình công việc khá chung chung, được quý nhân hỗ trợ, dễ làm việc với cấp trên, nhưng có nhiều công việc khó giải quyết, cần hợp tác với đồng nghiệp tốt hơn.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc, có duyên với người khác phái, dễ gặp được người biết quan tâm đến mọi người, đối phương cũng dễ bị bạn thu hút, rất thích hợp để nảy sinh tình cảm.

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Tử vi ngày thứ Hai 25/4/2022 của tuổi Tuất cho thấy vận trình khởi sắc, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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