Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, 3 con giáp Thương Quan gây hại, tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, sức khỏe suy giảm, tiến tài thiếu hụt

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 17:01

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, đối với 3 con giáp dưới đây sẽ là một ngày khó khăn khi bản mệnh liên tiếp mắc sai lầm trong công việc, sức khỏe ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

 

Người tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, người tuổi Tý dễ bị hoang mang, làm hỏng việc. Bản mệnh khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Lời khuyên dành cho người tuổi Tý cần bình tĩnh hơn trong ngày Thương Quan có thể gây hại cho bạn bất cứ khi nào. Mọi thứ trước mắt hiện tại còn là một ẩn số, thế nên đừng liều mạng.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, 3 con giáp Thương Quan gây hại, tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, sức khỏe suy giảm, tiến tài thiếu hụt - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, người tuổi Tý dễ bị hoang mang, làm hỏng việc. Ảnh minh họa: Internet.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt, tình hình tài chính cũng nhất định phải cẩn trọng. Ai muốn gia tăng thu nhập thì cũng đừng vội vàng nghe ai đó mà đầu tư hay kinh doanh thời điểm này.

Người tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, Tỷ Kiên có thể gây ra vết thương lòng cho tuổi Thân. Chính vì vậy mà bản mệnh trở nên thu mình lại, có xu hướng nội tâm, tĩnh lặng hơn lệ thường. Thế nên hãy làm mọi công việc một cách chậm rãi hơn, đừng cố chống lại những cảm xúc của chính bạn.

Hỏa – Kim xung khắc khuyên bản mệnh nên cẩn trọng, đừng vì chủ quan mà phạm lỗi. Nhất là những lỗi tệ hại khi mà công việc của bản mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì sự thiếu tập trung của bản mệnh. Hãy cẩn trọng những sai lầm có thể làm bạn mất mát tiền bạc ngoài ý muốn.

Người tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, Kiếp Tài xuất hiện nên mọi người hay soi xét tuổi Dậu hơn bao giờ hết. Mọi người đang ngầm quan sát bạn, ghi chú lại những điều mà bạn nói, lưu tâm những hành động mà bạn làm. Thế nên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử ngày hôm nay nhé, nếu không bạn có thể hối tiếc đấy.

Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, 3 con giáp Thương Quan gây hại, tránh gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, sức khỏe suy giảm, tiến tài thiếu hụt - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 22/3/2022, Kiếp Tài xuất hiện nên mọi người hay soi xét tuổi Dậu hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa: Internet.

Ngũ hành xung khắc khiến sức khỏe và thể lực của bạn giảm sút, lúc này bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi nhé.

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