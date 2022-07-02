Đúng ngày mai, chủ nhật 3/7/2022, Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', bước ra đường sa chân vào hố vàng, muốn tránh cũng không được

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 06:40

Sách tử vi chỉ rõ những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn khi sang chủ nhật ngày 3/7/2022.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong ngày chủ nhật khi vừa mới nhận lương. Thế nhưng Thiên Tài nhắc nhở cho bạn nhớ rằng nên dành tiền tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai của mình trước khi nghĩ tới việc mua sắm thỏa mãn sở thích cá nhân bạn nhé. Nhờ có Tam Hội hỗ trợ mà bạn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người.

 

Sự khéo léo trong hành xử giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn, thực ra bạn thể hiện sự chân thành chứ không hề cố tình gây ấn tượng với mọi người. Mộc - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang tốt lên. Bạn đã biết nên ăn món gì và không nên ăn những gì gây hại cho sức khỏe của mình, việc này thực sự có lợi cho những ai đang điều trị bệnh tật.

Đúng ngày mai, chủ nhật 3/7/2022, Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', bước ra đường sa chân vào hố vàng, muốn tránh cũng không được - Ảnh 1
Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong ngày chủ nhật khi vừa mới nhận lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đã có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm, dưới sự che chở của Chính Tài bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc. Trong ngày chủ nhật này, bạn cũng cần phải nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới, xác định lộ trình phù hợp cho bản thân và có định hướng rõ ràng hơn.

Mộc - Thổ tương sinh tạo ra cơ hội hay ho để người độc thân tuổi Mùi gặp được người khác giới phù hợp. Đối phương có vẻ quan tâm tới bạn thật lòng, hãy cho họ có cơ hội theo đuổi và tìm hiểu, đừng cố chấp quá nhé.

Đúng ngày mai, chủ nhật 3/7/2022, Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', bước ra đường sa chân vào hố vàng, muốn tránh cũng không được - Ảnh 2
Người tuổi Mùi đã có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm, dưới sự che chở của Chính Tài bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan ghé thăm cho thấy cơ hội đã tới với con giáp tuổi Dậu. Chủ nhật này sẽ là thời điểm để bạn tích hợp các nguồn lực và thực hiện những công việc bạn ấp ủ từ nhiều năm qua. Điều quan trọng là không nên đưa ra các quyết định vội vàng.


Mộc - Kim xung khắc khuyên bạn nên chín chắn hơn trong việc giải quyết vấn đề nếu không sự nông nổi của bạn sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Khi tổn thương gây ra quá lớn thì cơ hội hàn gắn không thể xảy ra.

Nếu có thể, hãy bắt tay vào dọn dẹp, sắm sửa nội thất mới, chắc chắn chúng sẽ mang đến cho bạn một không gian tuyệt vời để thư giãn hoặc thực hiện các dự án sáng tạo. Việc nhỏ vậy thôi nhưng lại giúp thay đổi cuộc sống của bạn một cách bất ngờ đấy nhé.

Đúng ngày mai, chủ nhật 3/7/2022, Cát Tinh soi chiếu, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', bước ra đường sa chân vào hố vàng, muốn tránh cũng không được - Ảnh 3
Chủ nhật này sẽ là thời điểm để bạn tích hợp các nguồn lực và thực hiện những công việc bạn ấp ủ từ nhiều năm qua - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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