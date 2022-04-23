Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2022, tiểu nhân ám toán, 3 con giáp cẩn trọng gây thù chuốc oán, THẦN TÀI thông báo nên gác lại đại sự, tránh tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 21:05

Chủ Nhật 24/5/2022, tiểu nhân ám toán, 3 con giáp xui xẻo cẩn trọng gây thù chuốc oán, THẦN TÀI thông báo nên gác lại đại sự, tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Sửu

Ngày 24/4/2022, việc biết lắng nghe sẽ giúp tuổi Sửu tránh được rắc rối trong ngày Thương Quan xuất hiện. Đây là ngày mà con giáp xui xẻo nên giữ im lặng và tập trung lắng nghe, nếu muốn thu thập được những thông tin cần thiết cho mục tiêu của mình.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

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Ngày 24/4/2022, việc biết lắng nghe sẽ giúp tuổi Sửu tránh được rắc rối trong ngày Thương Quan xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhắc nhở lúc này kể cả tuổi Ngọ có bất cứ điều gì quan trọng muốn nói, hãy tạm thời gác chúng lại ngày hôm nay đã. Bạn cần có thời gian để tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng trước khi nói ra điều mình muốn. Để người khác mất lòng là không nên.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Song, hương vị ngọt ngào của tình yêu có thể lấn át lý trí và khiến bạn lựa chọn sai đối tượng. Vì vậy, thời gian này, vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của đối phương dành cho mình.

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Kiếp Tài nhắc nhở lúc này kể cả tuổi Ngọ có bất cứ điều gì quan trọng muốn nói, hãy tạm thời gác chúng lại ngày hôm nay đã - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay tuổi Hợi cảm thấy bất an vô cùng, làm việc gì cũng không thể nào tập trung vì có cảm giác ai đó đang rình rập để làm hại bạn. Nếu bạn đủ hiểu rằng thời gian lo lắng đang là thời gian lãng phí thì bạn đã có thể bỏ qua những lời bàn tán, lời xì xào về mình để ưu tiên hơn cho nhiệm vụ mình cần làm.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này khá thuận lợi. Các quyết định tìm hiểu, hẹn hò ai đó được bạn lựa chọn một cách sáng suốt, thậm chí bạn mở lòng với ai nghĩa là có cơ hội thành đôi với họ trong thời gian ngắn.

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Hôm nay tuổi Hợi cảm thấy bất an vô cùng, làm việc gì cũng không thể nào tập trung vì có cảm giác ai đó đang rình rập để làm hại bạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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