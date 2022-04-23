Thần Tài đến cửa, mang đủ BẠC VÀNG trong 3 ngày đầu tuần (25 - 27/4), 3 con giáp vơ hết phú quý, nhận đầy tài lộc

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 20:35

3 ngày đầu tuần (25 - 27/4), 3 con giáp may mắn vơ hết phú quý, nhận đầy tài lộc, đảm bảo ăn nên làm ra.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp có tài năng và trí tuệ hơn người. Tuy vậy, họ khá khiêm nhường chứ không hề kiêu căng. Người tuổi này không lùi bước trước khó khăn và có quý nhân phù trợ.

3 ngày đầu tuần tới, con giáp tuổi Thìn mở cửa đón tài lộc. Sau bao khó khăn, trở ngại, họ đã có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể. Con giáp may mắn có thể tăng cao thu nhập đảm bảo cho cuộc sống của gia đình.

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3 ngày đầu tuần tới, con giáp tuổi Thìn mở cửa đón tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, họ thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

3 ngày đầu tuần, bản mệnh sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

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3 ngày đầu tuần, bản mệnh sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sống chân thành với mọi người. Con giáp này cũng rất tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Từ ngày 25 - 27/4, vận khí của con giáp tuổi Dần tăng cao. Họ được quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh cũng buôn may, bán đắt, tài lộc như nước.

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Từ ngày 25 - 27/4, vận khí của con giáp tuổi Dần tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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