Đúng ngày 17/9 âm lịch: Bùng phát tài lộc, TOP 3 con giáp gặp vận vàng son, hút tiền vào túi, lộc đổ như thác

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 14:55

Trong ngày 17/9 âm lịch, top 3 con giáp này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, làm ăn phát tài, tiền vô như thác lũ 'đổ ập' vào nhà.

Tuổi Mùi

Ngay ngày 17/9 âm lịch, Mùi sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án lớn, hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh tốt. Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Mùi sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rỉnh.

Ngoài cơ hội được thăng chức tăng lương, Mùi còn vượng vận tài lộc nên làm gì cũng ra tiền. Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện họ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng liên tục. Hãy tận dụng nó để tạo đà phát triển cho mình nhé.

Đúng ngày 17/9 âm lịch: Bùng phát tài lộc, TOP 3 con giáp gặp vận vàng son, hút tiền vào túi, lộc đổ như thác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cộng thêm việc được quý nhân hỗ trợ, gia đình tiếp sức nên đời Thân chưa bao giờ phải chịu khổ. Vậy nhưng, thay vì an phận với kiếp cậu ấm cô chiêu con giáp này lại có tham vọng tự khẳng định chính mình.

Sau những chông gai, khó khăn thì trong ngày 17/9 âm lịch, bản mệnh tuổi Thân sẽ được hái trái ngọt đời mình. Họ ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Thân cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh. Càng quyết chí làm ăn, càng tập trung kiếm tiền Thân càng nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sở hữu nhà xe, số dư chục con số con giáp này còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp.

Đúng ngày 17/9 âm lịch: Bùng phát tài lộc, TOP 3 con giáp gặp vận vàng son, hút tiền vào túi, lộc đổ như thác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày 17/9 âm lịch là thời gian cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Hợi có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Tử vi dự báo, con giáp này sẽ có vận trình đầy tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc. Các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Hợi được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, người tuổi này còn được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Người tuổi Hợi được dự đoán sẽ gây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thu về những khoản tiền xứng đáng với công sức họ bỏ ra, nếu không trở thành đại gia thì chí ít cũng có một cuộc sống dư dả, thoải mái, sung túc.

Đúng ngày 17/9 âm lịch: Bùng phát tài lộc, TOP 3 con giáp gặp vận vàng son, hút tiền vào túi, lộc đổ như thác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nắm chắc suất giàu sang, vận chói lóa như mặt trời, mở cửa là tiền nhét đầy túi

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nắm chắc suất giàu sang, vận chói lóa như mặt trời, mở cửa là tiền nhét đầy túi

Dưới đây là 3 con giáp vì sự kiên trì, chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua mà được đền đáp xứng đáng trong nửa đầu tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 17/9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 16/9 âm lịch tử vi ngày mai tử vi giữa tháng 9 âm con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 47 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh