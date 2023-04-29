Đúng hôm nay (mùng 10/3 âm lịch): 3 con giáp chuột rơi hũ nếp, trúng số đổi đời, đạt bước tiến tới, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 03:29

Dự đoán mùng 10/3 âm lịch chính là thời điểm may mắn, hanh thông, cát tường cát lợi trong mọi việc của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bước sang mùng 10/3 âm lịch, được cát tinh “Thiên Tài” phù hộ, do vậy ngày nào cũng gặp may mắn về tiền bạc. Thời gian trước đây, vận thế của con giáp này không tốt, thậm chí còn không đạt được bất cứ một thành tựu gì.

Thời gian này do vận thế khởi sắc, hoạnh tài khởi phát nên có được rát nhiều cơ hội kiếm tiền từ quý nhân. Thời cơ đến, chỉ cần người tuổi Ngọ cố gắng hết mình sẽ thu được thành quả lớn về tiền bạc. Ngoài ra, do là người “biết người biết ta” nên con giáp này không những kiếm được tiền mà còn tích lũy được rất nhiều tiền.

Đúng hôm nay (mùng 10/3 âm lịch): 3 con giáp chuột rơi hũ nếp, trúng số đổi đời, đạt bước tiến tới, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng mùng 10/3 âm lịch, người tuổi Mùi được cát tinh so chiếu nên gặp nhiều may mắn. Thời gian này, con giáp này có thể hóa giải hết mọi chuyện đen đủi, không may trước đây. Người tuổi Mùi sẽ nhận được rất nhiều tin vui trong cuộc sống đặc biệt là về tài vận.

Các nguồn thu phụ từ những khoản đầu tư bên ngoài liên tiếp đổ vào túi con giáp này. Người tuổi Mùi có thể tận hưởng một cuộc sống mà không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Tiền bạc tích luỹ cũng nhiều kha khá cho bạn thực hiện được những kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay.

Đúng hôm nay (mùng 10/3 âm lịch): 3 con giáp chuột rơi hũ nếp, trúng số đổi đời, đạt bước tiến tới, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn thành tâm đối đãi mọi người, bạn bè thường rất quý mến tích cách phóng khoáng, hào sảng của con giáp này. Đặc biệt, người tuổi Dậu luôn vì tương lai mà cố gắng phấn đấu. Trong mùng 10/3 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu đại vượng phát, có được nhiều vận may về tiền bạc.

Do đó, con giáp này có được cơ hội đổi đời và có được cuộc sống sung túc, không phải đau đầu về tài chính. do luôn cố gắng nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài chính, hơn nữa vận thế có sự chuyển biến mạnh mẽ nên tiền trong túi con giáp này sẽ ngày một nhiều. Người tuổi Hợi sẽ không phải đau đầu về tiền bạc trong một thời gian dài.

Đúng hôm nay (mùng 10/3 âm lịch): 3 con giáp chuột rơi hũ nếp, trúng số đổi đời, đạt bước tiến tới, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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