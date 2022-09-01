Đúng dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, 3 con giáp này đời 'lên hương', tiền bạc dồi dào khiến người khác 'thèm'

3 con giáp nào may mắn có nhiều tiền và cơ hội trong dịp 2/9 này nhé?

Tuổi Ngọ

Ngọ là người nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát nên đối với những khó khăn nhỏ, bạn sẽ dễ dàng giải quyết. Dù được nghỉ ngơi nhưng Ngọ vẫn không quên hoàn thành nhiệm vụ và trong dịp 2.9 này, dù là dịp nghỉ lễ nhưng Ngọ đã khiến người khác ngạc nhiên vì khả năng ứng biến với công việc của mình. Hợp đồng lớn vừa kí xong trước đó nên 2.9 Ngọ chỉ việc vui chơi nhận tin vui tiền bạc. Tình duyên nở rộ, gia đình hạnh phúc vì bạn đang có một chuyến du lịch cực kì viên mãn.

Ngọ là người nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát nên đối với những khó khăn nhỏ, bạn sẽ dễ dàng giải quyết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân chăm chỉ, chịu khó, có bản lĩnh và thường có xu hướng lãnh đạo. Đã làm lãnh đạo thì tiền bạc không cần phải nghĩ, quyền hành cũng đầy người. Dịp nghỉ 2.9 này, tuổi Thân nhận muôn vàn lời khen từ cấp trên của bạn, trao cho bạn cơ hội lớn, thăng chức thăng quyền. Đã cao còn cao hơn cộng thêm thưởng nóng động viên ngày nghỉ lễ cho bạn. Công việc ổn định, cơ hội trúng số cũng đang ở trong tầm tay đó nên đừng ngại thử tham gia mấy trò may rủi nhé.

Tuổi Mão

Mão hiền lành, hài hòa, ăn nói dễ nghe nên được lòng nhiều người. Các mối quan hệ xã hội, gia đình, đồng nghiệp đều hết sức như ý bạn. Đó là lý do dù ở bất cứ môi trường nào, bạn cũng được ủng hộ lên vị trí cao. Dịp nghỉ lễ, Mão có chuyến du lịch hạnh phúc bên gia đình, hôn nhân viên mãn. Đã thế, bạn lại kiếm được mô khoản tiền kếch xù nhờ công việc kinh doanh trước đó nên dịp nghỉ này chỉ việc hưởng thụ, vui chơi và ngồi đếm tiền thôi nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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