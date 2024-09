Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 16/9/2024, 3 con giáp cuộc sống thịnh vượng, phú quý không ai bằng, vàng bạc đề huề, làm gì cũng thuận

Tình cảm: Chuyện tình cảm, khó trải qua những tổn thương, nên chọn cách giấu đi.

Tài lộc: Bước ngoặt mới trong việc mở ra một tài chính thăng hạng mới mẻ.

Sức khỏe: Chuyên tâm dành thời gian rèn luyện thể chất, lẫn sức khoẻ tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi là thời điểm người tuổi Tý bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ. Con giáp này sinh ra có trí tuệ nhạy bén, biết cách ứng phó linh hoạt nên luôn có thể tìm được đường đi phù hợp với bản thân. Bản mệnh có thể nắm bắt các cơ hội và đưa ra các quyết định sáng suốt, giúp công việc phát triển một cách thuận lợi, nhanh chóng.

Các mối quan hệ của tuổi Tý cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ trên con đường sự nghiệp, tài lộc. Nhìn chung vận trình của bản mệnh cũng được đưa lên một tầm cao mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày hôm nay, nếu không có sự đề phòng thì bản mệnh rất dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí.

Vận tài lộc cũng gặp nhiều trục trặc khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.

Rất may mắn là vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như lúc này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.