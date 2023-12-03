Đúng 9 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp thoát số vất vả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử của họ rất khéo léo. Họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy ngang nhưng đều là khẩu xà tâm phật, bụng dạ không xấu. Làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra.

Tử vi dự đoán, trong 9 ngày cuối tháng 10 âm lịch là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dần. Nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. Hai năm sau những người tuổi Dần sẽ có chuyện vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Những người tuổi Dần sẽ bước lên đỉnh cao vinh quang của mình khiến thiên hạ phải hờn ghen đỏ mắt.