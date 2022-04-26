Đúng 9 giờ ngày 28/4, Thần Phật hiển linh, 3 con giáp này chạm đỉnh vinh quang, thành công vang dội, tài lộc vẻ vang, của cải xum xuê, tiền của đề huề

Đúng 9 giờ ngày 28/4, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ có vận tài lộc dồi dào và nhân đôi sự may mắn. Bản mệnh sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng và lương thưởng tăng gấp bội.

Theo tử vi 12 con giáp, người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, công việc ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh có vận may dồi dào, các thương vụ đều suôn sẻ, mau chóng trở nên giàu có.

Đúng 9 giờ ngày 28/4, người tuổi Dậu làm kinh doanh sẽ được Thần Tài bao bọc, dễ dàng kiếm được tiền. Họ ký được những hợp đồng có giá trị cũng như gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì vận khí vô cùng hưng thịnh, tin vui đến cửa. Họ có thể sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc điều chuyển về một vị trí phù hợp hơn với khả năng. Trong thời gian này, số tiền tiết kiệm của con giáp tuổi Dậu tăng lên nhanh chóng.

Đúng 9 giờ ngày 28/4, người tuổi Dậu làm kinh doanh sẽ được Thần Tài bao bọc, dễ dàng kiếm được tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 9 giờ ngày 28/4, con giáp tuổi Sửu tận dụng các mối quan hệ tìm ra cơ hội công việc phù hợp với bản thân. Những người có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc với điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt.

Tử vi 12 con giáp cho hay, con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên nhanh chóng. Trong tương lai, những người cầm tinh tuổi Sửu sẽ có hạnh phúc nhân đôi, cả sự nghiệp và tình duyên của họ đều hanh thông, viên mãn.

Đúng 9 giờ ngày 28/4, con giáp tuổi Sửu tận dụng các mối quan hệ tìm ra cơ hội công việc phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.