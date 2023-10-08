Đúng 8 ngày tới (9/10 - 16/10), 3 con giáp thu lộc gấp bội, kiếm tiền 100 tỷ, gánh vàng về nhà, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 14:51

Vào 8 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ trở nên giàu có bất ngờ, đối đời trong phút chốc, vận may tìm tới không cản nổi.

Tuổi Mão

Tử vi có nói, vào 8 ngày tới là thời điểm cho con giáp tuổi Mão có tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Từ thời gian này trở đi, tuổi Mão làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn.

Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngội với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước. Bạn hãy thoát khỏi chú mèo lười, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống của mình. 

Đúng 8 ngày tới (9/10 - 16/10), 3 con giáp thu lộc gấp bội, kiếm tiền 100 tỷ, gánh vàng về nhà, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ tuổi Mão, những người tuổi Sửu cũng may mắn không kém trong 8 ngày tới nhờ quý nhân Tam Hợp phù trợ, tài khí khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Đây là dịp để đương số thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua.

Có điều cần ghi nhớ, mặc dù gặp may mắn về tiền bạc, nhưng dòng tiền của đương số có vào có ra, nếu làm việc tùy hứng mà không có kế hoạch chi tiêu khoa học, e rằng kiếm bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu, khó mà tụ tài lại.

Đúng 8 ngày tới (9/10 - 16/10), 3 con giáp thu lộc gấp bội, kiếm tiền 100 tỷ, gánh vàng về nhà, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bên cạnh Sửu, Mão, tuổi Thân chính là con giáp tiếp theo được cho rằng cực kỳ khởi phát trong 8 ngày tới. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này tăng thêm thu nhập. Bạn sẽ thấy rằng nguồn thu của mình có thể tăng lên nhanh chóng từ nhiều phương diện khác nhau, có những mối làm ăn bất ngờ đưa ra được mức lợi nhuận khổng lồ.

Chuyên gia phong thủy dự đoán, Thân sẽ may mắn gặt hái nhiều tài lộc nhất từ thời gian này trở đi. Nhân lúc thời vân đang vượng, quý nhân giúp sức, Thân hãy tập trung sức lực, lao động kiếm tiền, lên kế hoạch để đầu tư và tích trữ.

Đúng 8 ngày tới (9/10 - 16/10), 3 con giáp thu lộc gấp bội, kiếm tiền 100 tỷ, gánh vàng về nhà, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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