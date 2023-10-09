Đúng 8 ngày tới (10/10 - 17/10), 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 19:24

Những con giáp may mắn dưới đây có vận may lớn, được quý nhân giúp đỡ tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy, họ còn có đầu óc nhạy bén nên sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Trong khoảng thời gian 8 ngày tới, nhiều khả năng con đường sự nghiệp của tuổi Thân sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đây chính là thời điểm để con giáp thành công này đạt được một vị trí cao hơn trong sự nghiệp, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra khiến nhiều người xung quanh phải thán phục.

Đúng 8 ngày tới (10/10 - 17/10), 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè. Đây cũng là cơ sở giúp con giáp này được giúp đỡ khi gặp đại nạn, cuộc sống nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn.

Tử vi dự báo, trong 8 ngày tới, những người cầm tinh con dê sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, họ có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên. Con giáp này chắc chắn sẽ là một trong số những người chinh phục được đỉnh cao.

Đúng 8 ngày tới (10/10 - 17/10), 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con giáp này thận trọng và ổn định nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đúng 8 ngày tới, quý nhân của người tuổi Sửu sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. Thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu tiếp tục giữ vững tinh thần chăm chỉ, siêng năng thì nhất định sẽ sở hữu được cuộc sống sung túc như mong đợi.

Đúng 8 ngày tới (10/10 - 17/10), 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, trong 15 ngày tới, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có.

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