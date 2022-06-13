Đúng 8 ngày cuối tháng 6, Thần Tài gửi tiền về, top 3 con giáp vượng phát, vượng khí vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí trở nên giàu có

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 14:36

8 ngày cuối tháng 6 trở đi, vận may tới tấp, các quan hệ xã hội ngày một nhiều, hơn hết bạn còn có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt.

Tuổi Sửu

 8 ngày cuối tháng 6 người tuổi Sửu sẽ có vận trình tài lộc hanh thông, mọi việc hanh thông. Có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, và có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Dù sao, bản thân đã nói rõ rằng muốn kiếm tiền. Và họ có mạng lưới quan hệ rộng rãi, điều này cũng tạo nền tảng tốt cho sự thành công của họ, không chỉ có thể củng cố tình bạn mà còn có thể mở rộng phạm vi kinh doanh, sẽ có lợi rất nhiều cho sự nghiệp sau này của họ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi may mắn hơn người vì chuyện tình cảm vô cùng tốt đẹp. Người này không chỉ là người yêu còn là tri kỉ, là quý nhân của đời bạn.

Đúng 8 ngày cuối tháng 6, Thần Tài gửi tiền về, top 3 con giáp vượng phát, vượng khí vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí trở nên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 8 ngày cuối tháng 6 trở đi, vận may tới tấp, các quan hệ xã hội ngày một nhiều, hơn hết bạn còn có nhiều cơ hội kiếm tiền tốt.

Cấp trên hết lời khen ngợi tính tình và cách làm việc của bạn. Sớm thôi tuổi Mùi sẽ có được cơ hội lớn trong công việc và gặt hái được thành quả đáng kể.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn 8 ngày cuối tháng 6 này gọi tên người tuổi Thìn. Thời điểm này này, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, bạn thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.

 

Thêm vào đó, công việc còn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm nên mọi việc càng tiến triển trôi chảy hơn.

Trên phương diện tài lộc, bạn làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h đêm mai, thứ Tư (14/6) - Thực Thần dúi tiền vào tay, top 3 con giáp đường tài lộc sáng như sao, sự nghiệp khởi sắc, thoát nghèo, thoát khổ, tất toán hết nợ nần

Đúng 0h đêm mai, thứ Tư (14/6) - Thực Thần dúi tiền vào tay, top 3 con giáp đường tài lộc sáng như sao, sự nghiệp khởi sắc, thoát nghèo, thoát khổ, tất toán hết nợ nần

Nếu biết nắm bắt thì 3 con giáp này sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 53 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 43 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 43 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 58 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026