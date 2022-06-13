Tài Tinh chiếu mệnh, Ấn Quan soi đường, top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 20-26/6: Tiền vào như nước, thu nhập tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 13:00

Một tuần rực rỡ đối với 3 con giáp tuổi này, mỗi ngày đều tuyệt vời.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn tuần từ 20-26/6 xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

Về đường tình duyên, tuổi Mùi được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

Tuổi Tuất

Cát tinh sẽ đem đến cho người tuổi Tuất nhiều tin vui bất ngờ, giúp bạn vượt qua khỏi trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản trước đó. Tuần này, bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật bởi đường bạn đi có quý nhân soi lối.

 

Bạn làm việc rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Bạn thậm chí trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt. 

 

Tài Tinh chiếu mệnh, Ấn Quan soi đường, top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 20-26/6: Tiền vào như nước, thu nhập tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ những khởi sắc trong sự nghiệp mà nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền của con giáp này. 

 

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp phát tài tuần này nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt. Lại thêm quý nhân giới thiệu cơ hội, bạn không phát tài cũng khó.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất đáng tin cậy. Trong tuần từ 20-26/6, con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Tuất cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Mão cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong tháng 6, con giáp tuổi Mão không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Một tuần rực rỡ đối với con giáp tuổi Mão, mỗi ngày đều tuyệt vời.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   con giáp bói vui tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 4 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 4 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 19 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10