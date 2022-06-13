2 ngày cuối tuần (18 -19/6) - vượng khí tới nhà, top 3 con giáp "may mắn nhất hệ mặt trời" chuẩn bị túi ba gang hốt vàng hốt bạc bởi tiền đổ về như nước

Tâm linh - Tử vi 13/06/2022 13:30

Thời điểm này 3 con giáp có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật bởi đường bạn đi có quý nhân soi lối.  

Tuổi Tý

Những ngày cuối tuần các chú chuột cũng được cát tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, ngày Chủ Nhật 19/6, công việc của tuổi Tý thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Tý cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Nếu tiêu pha lãng phí, đầu tư vô tội vạ thì sau này bạn sẽ phải hối hận.

Tuổi Tuất

Cát tinh sẽ đem đến cho người tuổi Tuất nhiều tin vui bất ngờ, giúp bạn vượt qua khỏi trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản trước đó. Tuần này, bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật bởi đường bạn đi có quý nhân soi lối.

 

Bạn làm việc rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Bạn thậm chí trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt. 

 

2 ngày cuối tuần (18 -19/6) - vượng khí tới nhà, top 3 con giáp 'may mắn nhất hệ mặt trời' chuẩn bị túi ba gang hốt vàng hốt bạc bởi tiền đổ về như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ những khởi sắc trong sự nghiệp mà nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền của con giáp này. 

 

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp phát tài tuần này nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt. Lại thêm quý nhân giới thiệu cơ hội, bạn không phát tài cũng khó.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình.

Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống.

2 ngày cuối tuần (18 -19/6) con giáp tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, phúc khí vượng phát. Nếu thời điểm trước, họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại thì trong vòng 4 tháng cuối năm, mọi vướng mắc của họ đều được tháo gỡ. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội làm ăn phát tài, mua được nhà, tậu được xe.

Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Mặt khác, những con giáp tuổi Dậu cũng có vận đào hoa vượng. Những người độc thân có nhiều người theo đuổi. Đồng thời, những người đã có đôi có cặp cũng có nhiều gian để ở bên nhau hơn trước.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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