Đúng 3h ngày 23/6, top 3 con giáp được Tài Tinh chiếu mệnh "ăn no, uống cạn lộc trời", tình tiền rực rỡ: Tuổi Dần "hái ra tiền", Ngọ - sự nghiệp như cá gặp nước, Thân - đứng trên đỉnh cao danh vọng

Công việc và những khúc mắc trong tuần cũ nay đã ổn thỏa, nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng bạn cũng không nên vội nghỉ ngơi mà hãy tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc hoàn thiện các công việc còn đang dang dở. Nửa đầu tuần, bạn gặp một chút khó khăn khi các mối quan hệ có vẻ không hanh thông, tuy nhiên mọi chuyện dần ổn định vào cuối tuần.

Chuyện tình cảm vẫn chưa có dấu hiệu mới mẻ nào, tuy nhiên không phải vội vàng vì bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương mà thôi. Dù bận rộn nhưng bạn đừng quên dành thời gian cho gia đình và bản thân.

Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, bạn nên nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó.

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Có tài tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh cũng tăng tiến nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh mở rộng được thị trường và đối tượng khách hàng nên buôn may bán đắt hơn hẳn.Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Tuổi Thân

Đây là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Bạn sẽ được giao phó những phần việc quan trọng, nhờ đó mà khẳng định được vị thế của bản thân.



Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng.



Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.



Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo