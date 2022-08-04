Đúng 7 ngày tới (5 -11/8), trời cao định sẵn, 3 con giáp gỡ rối vận mệnh, con đường tiến chức thênh thang, giàu sang tới tấp, sớm mua nhà đổi xe

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân được Thần Tài ban phát của cải, nên có tài lộc dồi dào. Con giáp này có thể giải quyết những vấn đề mà mình gặp phải. Người làm kinh doanh cũng ăn nên làm ra. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, thăng tiến từng ngày.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khôn ngoan, lém lỉnh, có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhạy cảm với các cơ hội đến với mình và không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Mùi không thuận lợi, luôn gặp những chuyện không may mắn và phiền phức.

Con giáp tuổi Thân nỗ lực không ngừng sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy luôn nhớ câu này: Cuộc sống giống như một con thuyền và mọi người đều phải chuẩn bị để cầm lái con thuyền ấy.

Trong 7 ngày tới, do gặp được thời vận và có được quý nhân giúp đỡ nên vận thế chuyển biến khả quan. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Mùi cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều dễ dàng vượt qua.

Đặc biệt, chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì có thể “một bước lên trời” trong sự nghiệp và nhanh chóng trở thành “phú ông giàu có”.

Trong 7 ngày tới, do gặp được thời vận và có được quý nhân giúp đỡ nên vận thế khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù con giáp tuổi Dậu xuất thân nghèo khó nhưng càng về sau cũng sẽ đủ đầy. Họ thông minh, thể hiện lập trường rõ ràng, sống trọng tình nghĩa và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Theo tử vi dự báo, người tuổi Dậu làm công việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng trong 7 ngày tới.



Con giáp phát tài này càng lúc càng khẳng định được vị thế nên khách hàng, đối tác lúc nào cũng tấp nập. Dù đôi khi, bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song đồng tiền chảy vào túi giúp bạn quên đi mọi mệt mỏi.

Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét dần mở rộng thị trường với số vốn mình đang có. Tất nhiên, ở giai đoạn mới bắt đầu, bản mệnh sẽ không tránh khỏi vất vả, song dần dần, bạn sẽ trông thấy kết quả ở những việc mình làm, từ đó có nhiều niềm tin và động lực hơn.

Người tuổi Dậu làm công việc tự do được nhận khoản tiền công xứng đáng trong 7 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo