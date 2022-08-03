Thần Tài chốt sổ vàng 3 ngày cuối tuần (5 - 7/8), 3 con giáp được quý nhân nhập mệnh, vận trình khởi sắc, tài lộc lên hương, trăm điều an lành sẽ đến

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 13:01

Hãy theo dõi để biết đây là những con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, người tuổi này thường thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định. Người tuổi này thân thiện, gần gũi với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Trong 3 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Người tuổi này cần tăng cường ra ngoài giao lưu, mở rộng các mối quan hệ thì mới gặp được người xuất sắc. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thần Tài chốt sổ vàng 3 ngày cuối tuần (5 - 7/8), 3 con giáp được quý nhân nhập mệnh, vận trình khởi sắc, tài lộc lên hương, trăm điều an lành sẽ đến - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn có nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường. Trước đây, có nhiều người tuổi Tỵ dù rất cố gắng trong việc kiếm tiền nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả như ý muốn.

Tuy nhiên, khoảng thời gian tới, bắt đầu từ 3 ngày cuối tuần này Tỵ có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu. Nhờ vậy mà tài vận ngày càng khởi sắc. Những người tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng được quý nhân trợ giúp đem lại những cơ hội phát tài quý báu.

Thời gian về sau, Tỵ sẽ càng vươn xa hơn nữa. Và tới cuối năm bản mệnh sẽ thu về thành quả vô cùng xứng đáng.

Thần Tài chốt sổ vàng 3 ngày cuối tuần (5 - 7/8), 3 con giáp được quý nhân nhập mệnh, vận trình khởi sắc, tài lộc lên hương, trăm điều an lành sẽ đến - Ảnh 2
Bắt đầu từ 3 ngày cuối tuần này Tỵ có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên chuyện làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ trong 3 ngày cuối tuần. Dù là người mới chập chững bước vào lĩnh vực mới, bạn cũng sẽ được quý nhân chỉ điểm, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn.

 

Người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt cấp trên nên được giao cho những nhiệm vụ thử thách năng lực. Tất nhiên, việc phải chịu đựng vất vả là không tránh khỏi, song công sức lao động của bản mệnh sẽ được trả giá xứng đáng.

 

Mối quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng vô cùng tốt đẹp và đầm ấm. Khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn cũng sẵn sàng san sẻ với nửa kia những công việc nhà.

Thần Tài chốt sổ vàng 3 ngày cuối tuần (5 - 7/8), 3 con giáp được quý nhân nhập mệnh, vận trình khởi sắc, tài lộc lên hương, trăm điều an lành sẽ đến - Ảnh 3
Tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên chuyện làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ trong 3 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Đây chính là 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ và gặp nhiều may mắn, phú quý.

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