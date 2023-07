Đúng 7 ngày tới (25/7 - 31/7), 3 con giáp rũ bỏ lớp áo xui xẻo, khoác lên bộ đồ may mắn, mang đôi giày tăng tốc thành công trong sự nghiệp, thành đại gia nức tiếng

Đúng 7 ngày tới (25/7 - 31/7), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường tốt bụng, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế, sống chân thành với người khác. Con giáp tuổi này bao dung, độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người mến mộ.

Từ nhỏ, họ xuất thân nghèo khó nhưng không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên. Cũng bởi vậy nên người tuổi Hợi dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng về hậu vận sẽ có của ăn, của để.

Đúng 7 ngày tới (25/7 - 31/7), con giáp tuổi Hợi được dự báo gặp nhiều may mắn, vận trình vượng phát, vận may đến nhà. Con giáp này làm việc nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ tìm được mối hàng tốt, buôn may bán đắt.

Con giáp tuổi Hợi làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong khi người tuổi này đi làm ăn xa cũng có thành quả mang về. Làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tử vi đúng 7 ngày tới (25/7 - 31/7) cho biết, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hanh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm