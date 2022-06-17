Đúng 6 giờ sáng mai (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 4 con giáp để rót tài lộc, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 05:30

Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 18/6 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là một người kiên trì, luôn bám đuổi mục tiêu tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 18/6 trở đi, khổ thế đủ rồi, do vậy những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Đúng 6 giờ sáng mai (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 4 con giáp để rót tài lộc, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ suôn sẻ trong công việc, từ đây đến cuối năm 2022 cũng là lúc người tuổi Tý chứng kiến tình duyên rộng mở. Bạn sẽ có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Với người đã có đôi thì chuyện tình cảm cũng êm đềm, không xung khắc.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng lại biết tận dụng thời cơ để tiến thân nên càng về hậu vận con giáp này càng thăng hoa. Những tháng vừa qua do chủ quan, quá tự tin nên Dậu đã đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của mình.

Đúng 6 giờ sáng mai (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 4 con giáp để rót tài lộc, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, bước sang 6 giờ sáng ngày 18/6 này, người tuổi Dậu sẽ bước vào một thời kỳ mới đầy tươi sáng với nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và làm giàu. Nếu biết tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, họ có thể làm nên chuyện trong những tháng còn lại của năm Nhâm Dần 2022. 

Tuổi Thìn

Từ ngày 18/6 trở đi, tuổi Thìn biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, tiền của ngày một tăng. Tài vận của tuổi Thìn chuyển từ yếu thành mạnh. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc.

Đúng 6 giờ sáng mai (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 4 con giáp để rót tài lộc, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn nếu đang làm kinh doanh thì có thể gặp những đối tác uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn hoặc tìm được người cùng chí hướng phát triển. Nhìn chung, con đường kinh doanh từng bước khởi sắc.

Người làm công ăn lương cũng có đường công danh rộng mở. Ngoài công việc chính, tuổi Thìn có thể kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, cuộc sống ngày một no đủ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, trong và sau ngày 18/6 này, vận may của con giáp Hợi tiếp tục lên cao. Họ thông minh, giỏi tư duy, lại nhạy cảm, biết xem xét và giải quyết các vấn đề ở nhiều góc độ mà không ai nghĩ đến.

Đúng 6 giờ sáng mai (18/6): Ngọc Hoàng 'chỉ mặt điểm tên' 4 con giáp để rót tài lộc, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm, 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù con giáp này có gặp một số rắc rối nhưng họ cũng vượt qua nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân.

Thời gian tới, công việc làm ăn của người tuổi Hợi ngày càng tốt hơn. Họ cũng xác định cho mình hướng đi rõ ràng trong tương lai, tránh các rắc rối không đáng có và tập trung vào việc mở rộng kinh doanh, kiếm đồng tiền lớn.

Trong tương lai, con giáp tuổi Hợi sẽ không thiếu tiền.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ Chủ Nhật này (19/6): 'Vất vả nhiêu đó đủ rồi', 3 con giáp đến lúc thành Phượng Hoàng tung cánh, có cơ may trúng số phát tài

Đúng 12 giờ Chủ Nhật này (19/6): 'Vất vả nhiêu đó đủ rồi', 3 con giáp đến lúc thành Phượng Hoàng tung cánh, có cơ may trúng số phát tài

Nhờ lộc của bề trên, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều may mắn về tài lộc trong ngày Chủ Nhật này (19/6).

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026