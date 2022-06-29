Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), 3 con giáp may mắn thu tiền mỏi tay, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp làm gì cũng thăng tiến, đón nhiều điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 10:34

Vận trình hanh thông diễn ra vào đúng thời điểm cuối tháng dành cho 3 con giáp, cơ hội làm ăn liên tục, tài chính và lộc thu về ào ào.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy. Họ làm việc gì cũng nỗ lực, trách nhiệm và có thể hoàn thành tốt. Những người này rất biết nghĩ, lo lắng cho gia đình. Có thể nói họ chính là người mang đến phúc khí cho cả nhà. Sự nhanh nhạy, linh hoạt cùng khả năng hành động nhanh của người tuổi Tý sẽ mang lại nhiều thay đổi cho những người xung quanh.

Người tuổi này không bao giờ là người bảo thủ. Họ biết lắng nghe và không sợ sự thay đổi. Họ tin rằng sáng tạo và linh hoạt sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho bản thân và gia đình, giúp họ tích luỹ tài sản ngày càng lớn. Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), người tuổi Tý có thể trở thành ngôi sao may mắn của cả gia đình, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, trở nên giàu có là điều trong tầm tay.

Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), 3 con giáp may mắn thu tiền mỏi tay, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp làm gì cũng thăng tiến, đón nhiều điều tốt đẹp - Ảnh 1
Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), người tuổi Tý có thể trở thành ngôi sao may mắn của cả gia đình, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, trở nên giàu có là điều trong tầm tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết đến với ý chí độc lập, chủ động. Họ có nhiều tham vọng và không ngừng vươn lên. Người tuổi này cũng hòa đồng, hoạt bát, sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi người. Cũng bởi vì vậy mà con giáp này được nhiều người quý mến, khi gặp khó khăn có quý nhân phù trợ.

Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), con giáp tuổi Hợi được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, ước mơ thành sự thật. Người tuổi này nếu làm trồng trọt, chăn nuôi thì cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng chốt được nhiều đơn hàng, thu lời liền tay. Điều may mắn nữa là trong thời gian này, người tuổi Hợi sức khỏe dồi dào, có thể làm việc với cường độ cao mà không biết mệt mỏi. Thời gian tới, chỉ cần may túi ba gang là có thể đựng vàng.

Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), 3 con giáp may mắn thu tiền mỏi tay, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp làm gì cũng thăng tiến, đón nhiều điều tốt đẹp - Ảnh 2
Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), con giáp tuổi Hợi được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, ước mơ thành sự thật. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng nhiệt tình với bạn bè, người thân, nhưng lại có một nhược điểm là quá đa nghi nên bỏ lỡ không ít cơ hội tốt lành.

Đúng 6 giờ chiều mai (30/6), khi bước vào cát vận, người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có thể nhanh chóng gặt hái được vô số thành tích rực rỡ trong công việc.

Chính điều này giúp cho nguồn thu nhập và các khoản tích lũy của con giáp này ngày một dồi dào. Có thể nói đúng 6 giờ chiều mai (30/6) là thời điểm “song hỷ lâm môn” của người tuổi Tỵ, dễ dàng hái nhiều vận may, thu về quả ngọt.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng độc đắc đúng ngày Rằm (15/6 âm lịch), 3 con giáp được Ngọc Hoàng che chở, Thần Phật ban lộc, giúp thu nhập rủng rỉnh, tài chính phất lên chót vót, mua nhà, sắm xe ào ào

Trúng độc đắc đúng ngày Rằm (15/6 âm lịch), 3 con giáp được Ngọc Hoàng che chở, Thần Phật ban lộc, giúp thu nhập rủng rỉnh, tài chính phất lên chót vót, mua nhà, sắm xe ào ào

Phải nói rằng, không ai may mắn, hưởng lộc như 3 con giáp này. Được Thần Phật phù hộ, chở che, số đại phú đại quý không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 2022 tử vi tháng 6 xem tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026