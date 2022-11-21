Đúng 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch, Thần Tài tìm đến 3 con giáp này trao vàng, số sướng như tiên, hạnh phúc như ý

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 21:15

Chúc mừng 3 con giáp cực kì có duyên với nhà Phật luôn được Thần Phật che chở, độ trì nên căn phúc đại phú đại quý, gặp đại nạn hóa tin vui trong 5 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch.

Tuổi Sửu 

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ điều gì họ cũng đều đứng trên mọi góc độ suy nghĩ đến tránh làm tổn thương đối phương chứ không sống vì lợi ích của riêng mình.  Là người được đánh giá tử tế, hết lòng với mọi người; đặc biệt đây là người luôn yêu làm từ thiện, sẵn lòng dang tay giúp đỡ những người yếu thế. Có lẽ bởi vậy mà con giáp này được Thần Phật che chở, phù hộ và luôn có phúc tinh đi theo chiếu mệnh. 

Chẳng những tài chính phát triển trong 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch mà tuổi Sửu không phải lo về tiền bạc, sống trong nhung gấm lụa là. Con cháu hiếu thuận mà khi gặp bất cứ khó khăn nào họ cũng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Đây cũng là một tuổi được đánh giá thành tâm hướng Phật nên phúc khí bao bọc dày dặn, viên mãn. 

Đúng 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch, Thần Tài tìm đến 3 con giáp này trao vàng, số sướng như tiên, hạnh phúc như ý - Ảnh 1
Chẳng những tài chính phát triển trong 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch mà tuổi Sửu không phải lo về tiền bạc, sống trong nhung gấm lụa là - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi luôn thân thiện, thẳng thắn, chân thành. Họ tuyệt đối không giấu giếm hay vòng vo khiến người khác e dè. Nhờ những phẩm chất tuyệt vời này mà tuổi Hợi luôn nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ mọi người. 

Tuổi Hợi rất ít khi từ chối giúp đỡ ai đó, họ rất sợ phải chứng kiến hay làm ai đó chịu tổn thương. Thế nên đôi khi vì vậy mà họ lại là người hay phải khóc thầm trong lòng chẳng ai thấu hiểu.  Vào 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch nhận được sự quan tâm và chở che của Phật tổ nên họ nhất quyết sống một cuộc sống thanh bạch với những điều tốt lành, phú quý, tài vận hanh thông. 

Đúng 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch, Thần Tài tìm đến 3 con giáp này trao vàng, số sướng như tiên, hạnh phúc như ý - Ảnh 2
Vào 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch nhận được sự quan tâm và chở che của Phật tổ nên họ nhất quyết sống một cuộc sống thanh bạch với những điều tốt lành, phú quý, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đa phần sinh ra đã có sẵn khí chất phú quý, năng lực phi thường. Những người này luôn sở hữu tư chất thông minh, có đầu óc kinh doanh thiên bẩm. Cuộc sống định sẵn đây không phải những con người bình thường, họ nhất định thành tài, trở thành người có tầm ảnh hưởng.

Ngoài việc định sẵn một vận thế tốt thì những con giáp tuổi Mùi lại có thêm sức khỏe kiên cường, dẻo dai đến bền bỉ. Họ có thể gặp được những chuyện tốt lành và làm những điều bản mệnh mong muốn. Trong 5 ngày đầu tiên tháng 11 âm lịch, những người cầm tinh con Dê đều tràn đầy năng lượng, dù có hoạt động ở lĩnh vực nào họ cũng đạt thành tích cao, mưu cầu tất thành, một bước lên mây, vạn sự như ý nguyện. 

Đúng 5 ngày đầu tháng 11 âm lịch, Thần Tài tìm đến 3 con giáp này trao vàng, số sướng như tiên, hạnh phúc như ý - Ảnh 3
Trong 5 ngày đầu tiên tháng 11 âm lịch, những người cầm tinh con Dê đều tràn đầy năng lượng, dù có hoạt động ở lĩnh vực nào họ cũng đạt thành tích cao, mưu cầu tất thành, một bước lên mây, vạn sự như ý nguyện - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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