Đúng 3 ngày đầu tuần mới (25/12 - 27/12), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 10:27

May mắn kề bên, 3 con giáp sau đây sẽ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thành quả rực rỡ trong 3 ngày đầu tuần mới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ trong công việc lẫn cuộc sống. Ngay từ nhỏ, con giáp này đã ham học hỏi, luôn tìm tòi và khám phá để thỏa mãn sự hiểu biết của chính mình. Càng trưởng thành, tuổi Thân càng học được nhiều điều và họ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình. Tuổi Thân không muốn bị tụt lùi và luôn hy vọng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày bởi vậy họ rất chịu khó học hỏi, hoàn thiện bản thân.

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày đầu tuần mới, tuổi Thân sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài trong quá khứ. Họ đã gieo mầm sự chăm chỉ của mình lên những ý tưởng và bây giờ là lúc thu được quả ngọt. Tài chính của tuổi Tý không bùng nổ một lúc mà sẽ ổn định từ từ. Vận may sắp tới còn giúp họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (25/12 - 27/12), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có trách nhiệm và luôn năng động trong công việc nên họ cũng sẽ gặt hái được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Con giáp này rất biết cách làm mọi việc trở nên bình thường, tạo hòa khí tốt giữa mọi người. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, họ sẽ biết cách tìm đường đi đến thành công nhanh nhất.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới, tài vận của người tuổi Mùi sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù, thời gian trước có một vài sóng gió khiến vận trình của họ đi chệch hướng, nhưng thời gian tới sẽ là tuổi Mùi lấy lại tất cả mọi thứ của mình. Con giáp này sẽ có vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống tràn đầy phúc khí. Vì vậy, cả trong cuộc sống và công việc, họ đều có thể nhận được tin vui, có thể là thăng chức, tăng lương hay thu được một khoản tiền lớn.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (25/12 - 27/12), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý  

Người tuổi Tý là người có duyên “ngầm”, có sự hiểu biết sâu rộng nhưng không khoe khoang. Tuy họ không giỏi giao tiếp xã hội nhưng họ có những nét tính cách riêng thu hút được người khác. Nhờ có sự thông minh và nhanh nhẹn trong công việc, tuổi Tý cũng tìm được cho mình động lực và hứng thú tuyệt vời nhất để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra.

Chính Quan trợ lực để con giáp tuổi Tý có đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình trong 3 ngày đầu tuần mới. Nếu bạn muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào. Ngoài ra, công việc của tuổi Tý cũng có thể được quý nhân giúp đỡ, dẫn dắt, đưa đến vận trình khởi sắc cho sự nghiệp lâu dài. Tài lộc trong thời điểm này cũng không bị cản trở, giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (25/12 - 27/12), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 5 túi tiền nặng trĩu, thứ 6 tài khoản nhảy số không ngớt, 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, đại phát lộc phát tài

Thứ 5 túi tiền nặng trĩu, thứ 6 tài khoản nhảy số không ngớt, 3 con giáp chớp lấy thời cơ vàng, đại phát lộc phát tài

Thần Tài mở kho phát lương, đúng thứ 5 và thứ 6, 3 con giáp may mắn sau đây làm đâu thắng đó, hanh thông, may mắn khó ai bì kịp.

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