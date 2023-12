Đúng 3 ngày đầu tuần mới (25/12 - 27/12), 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, phất lên như phượng hoàng, chở đầy túi vàng về nhà

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ trong công việc lẫn cuộc sống. Ngay từ nhỏ, con giáp này đã ham học hỏi, luôn tìm tòi và khám phá để thỏa mãn sự hiểu biết của chính mình. Càng trưởng thành, tuổi Thân càng học được nhiều điều và họ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình. Tuổi Thân không muốn bị tụt lùi và luôn hy vọng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày bởi vậy họ rất chịu khó học hỏi, hoàn thiện bản thân.

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày đầu tuần mới, tuổi Thân sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài trong quá khứ. Họ đã gieo mầm sự chăm chỉ của mình lên những ý tưởng và bây giờ là lúc thu được quả ngọt. Tài chính của tuổi Tý không bùng nổ một lúc mà sẽ ổn định từ từ. Vận may sắp tới còn giúp họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp.