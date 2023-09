Đúng 3 ngày (1/4 - 3/4) Thần Tài mủi lòng ban phát lộc trời, 3 con giáp nghênh đón hào quang, của cải "tăng gấp 2 gấp 3", chính thức hết khổ

Tuổi Mão

Đúng 3 ngày này sẽ là khoảng thời gian may mắn bất ngờ cho Tuổi Mão. Cục diện tốt nhờ được thần Tài ưu ái sau nhiều khó khăn lận đận, tử vi của Tuổi Mão trong thời gian này cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Đây là thời gian Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.