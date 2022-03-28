Đúng 3 ngày (1/4 - 3/4) Thần Tài mủi lòng ban phát lộc trời, 3 con giáp nghênh đón hào quang, của cải "tăng gấp 2 gấp 3", chính thức hết khổ

Sau khoảng thời gian chịu nhiều vất vả, lận đận, 3 con giáp này sẽ được thần Tài thương, ưu ái nhiều tài lộc, từ đây thoát hẳn kiếp nghèo, tiền bạc của cải tăng lên gấp nhiều lần.

Tuổi Mão Đúng 3 ngày này sẽ là khoảng thời gian may mắn bất ngờ cho Tuổi Mão. Cục diện tốt nhờ được thần Tài ưu ái sau nhiều khó khăn lận đận, tử vi của Tuổi Mão trong thời gian này cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Đây là thời gian Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Ảnh minh họa Tuổi Tý Đúng 3 ngày này sẽ là khoảng thời gian mà tuổi Tý tất bật với công việc, không lúc nào được nhàn rỗi. Tuy nhiên, cũng chính lúc này họ được thân Tài mủi lòng ban phát của cải, lại thêm Cát tinh mang cho tuổi Tú cơ hội để tỏa sáng với những ý tưởng táo bạo. Đường tài lộc của con giáp này sẽ khá hanh thông, có cơ hội làm ăn lớn và mang về khối tài sản không hề nhỏ. Tuy nhiên, mọi thứ đang ở giai đoạn bắt đầu, Tý cần cần trọng, tránh nóng vội.



Ảnh minh họa Tuổi Dậu Đúng 3 ngày này sẽ là khoảng thời gian người tuổi Dậu có Tam Hợp cục xuất hiện, lại thêm thần Tài ưu ái nên vận trình nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn, rất thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác kinh doanh thu lợi. Cát thần này mang tài lộc đến cho bản mệnh, chuyện kinh doanh vô cùng phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rủng rỉnh tiền tiêu. Ảnh minh họa *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Danh tính tài xế "xe điên" húc loạn xạ khiến một người đứt lìa tay, chân: Nghi vấn cố tình đâm vào nhà do khúc mắc cá nhân? Tài xế điều khiển chiếc xe sang Mercedes GL400 gây tai nạn kinh hoàng ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã điều khiển xe trong trạng thái không tỉnh táo và có nghi vấn là cố tình đâm vào nhà dân.

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