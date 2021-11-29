Đúng 2 ngày tới, 3 con giáp may mắn cực đại, đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 08:30

3 con giáp đón may mắn lớn trong thời gian tới khiến ai nấy bất ngờ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Trong 2 ngày tới, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. Ngoài ra, Những người còn độc thân tuổi Tuất cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

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Tuất có tính cách đơn giản và trung thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ đặc biệt thông minh, nhanh trí và biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Con giáp này đặc biệt khôn ngoan, phản ứng nhanh nhất có thể, khó ai có thể lừa dối hay qua mặt được người tuổi Thân.

Trong năm nay, công việc của người tuổi Thân ở mức trung bình nhưng về cuối năm, đặc biệt là 2 ngày tới họ sẽ thăng tiến nhanh vượt bậc, mọi việc sẽ như cá gặp nước. Tuổi Thân dự báo sẽ có một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Thời gian tới con giáp tiền vô như nước, làm gì cũng may mắn và suôn sẻ bất ngờ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày nữa, tuổi Mùi là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Mùi có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mùi hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Mùi thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Mùi đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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