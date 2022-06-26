Đúng 2 ngày tới (27/6 - 28/6): Phật soi sáng cho 3 con giáp hưởng cát lợi, mọi bề hanh thông, ‘làm chơi trúng tiền tỷ’, tiền bạc xài phủ phê trong năm

Tâm linh - Tử vi 26/06/2022 12:49

Quý nhân soi đường dẫn lối, thần phật phù hộ cho các con giáp ngày càng sung túc, may mắn. Kể từ sau, cuộc đời đói khổ không còn ở bên.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con rồng thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Họ luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng, có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình.

Những người tuổi Thìn cũng tự mình vượt qua những hạn chế của bản thân để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Đúng 2 ngày tới (27/6 - 28/6), tuy vẫn còn chịu một số ảnh hưởng từ Tam tai nhưng vận may của người tuổi Thìn sẽ càng tiến xa hơn, đi ra ngoài gặp phúc, gặp quý nhân một cách dễ dàng. Mọi việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, đồng thời có được trạng thái tích cực và lạc quan. Cơ hội lớn trong năm còn kể đến với những người làm ăn, nắm bắt thời cơ.

Đúng 2 ngày tới (27/6 - 28/6): Phật soi sáng cho 3 con giáp hưởng cát lợi, mọi bề hanh thông, ‘làm chơi trúng tiền tỷ’, tiền bạc xài phủ phê trong năm - Ảnh 1
Con giáp được quý nhân nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đúng 2 ngày tới (27/6 - 28/6) quả xứng là 1 trong những con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Chẳng những tiền bạc dồi dào mà đường tình duyên cũng rộng mở, sự nghiệp hanh thông, phát triển không ngừng. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, thậm chí bản mệnh còn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình nên chuyện thăng quan tiến chức cũng không có gì là lạ.

Tuổi Trâu vốn chăm chỉ cần cù, nay lại có người cất nhắc, tiến cử thì như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng thể hiện được tố chất vượt trội của mình. Con giáp này sẽ vượt qua những thử thách trước mắt 1 cách dễ dàng và giành được thành công trong ánh mắt tâm phục khẩu phục của mọi người xung quanh.

Công việc làm tốt nên chuyện tiền bạc càng chẳng phải bàn, tài lộc chảy ào ào vào túi tuổi Sửu. Người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu nhập nhờ lương thưởng đều tăng lên, bản mệnh cũng có thể sẽ thử sức mình thêm ở những lĩnh vực mới.

Đúng 2 ngày tới (27/6 - 28/6): Phật soi sáng cho 3 con giáp hưởng cát lợi, mọi bề hanh thông, ‘làm chơi trúng tiền tỷ’, tiền bạc xài phủ phê trong năm - Ảnh 2
Tuổi Sửu đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Tuổi Dần một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của bản thân, làm mọi việc thật tỉ mỉ để đạt được mục tiêu. Họ không phải những người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đúng 2 ngày tới (27/6 - 28/6), nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ, chưa kể vận may còn có thể trúng lớn.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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