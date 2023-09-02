Đúng 2 ngày đầu tuần (4/9 - 5/9), 3 con giáp chú ý nắm bắt thời cơ, sự nghiệp đạt đỉnh, tài vận đạt phát, phải mua thêm két sắt để đựng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 16:30

Chăm chỉ "cày bừa" một khoảng thời gian rồi, 3 con giáp sau đây sẽ "hốt bạc" từ thành quả đã vun trồng miệt mài đấy nhé!

Tuổi Mão

Trong 2 ngày đầu tuần, công việc của Mão sẽ có phần tiến triển tốt hơn, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao và còn được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc. Về tài chính, mặc dù Mão kiếm được một khoản kha khá từ việc đầu tư trước đó hoặc công việc ngoài luồng.

Về tình cảm, người yêu không phải là thú cưng mà bạn nuôi, vì vậy Mão hãy để cho đối phương có không gian riêng, đừng kiểm soát quá chặt chẽ. Về sức khỏe, lo "cày bừa" kiếm tiền thì tuổi Mão cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi đó nha, đừng suy nghĩ nhiều chuyện "trên trời dưới đất" trước khi ngủ kẻo gặp tình trạng "đêm dài lắm mộng" đó nhé. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (4/9 - 5/9), 3 con giáp chú ý nắm bắt thời cơ, sự nghiệp đạt đỉnh, tài vận đạt phát, phải mua thêm két sắt để đựng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một thời gian thoải mái, không có gì phải bận rộn, lo lắng bởi vì mọi việc đều được bạn giải quyết nhanh chóng trong 2 ngày đầu tuần. Về tài chính, Tuất vượng tài lộc, bạn có cơ hội đột phá thu nhập trong công việc, hứa hẹn sẽ có khoản siêu to khổng lồ đó nhé.

Về tình cảm, Tuất vượng vận đào hoa, những người độc thân có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp. sức khỏe của Tuất nên chú ý kiểm soát chế độ ăn uống cũng như tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, duy trì vóc dáng. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (4/9 - 5/9), 3 con giáp chú ý nắm bắt thời cơ, sự nghiệp đạt đỉnh, tài vận đạt phát, phải mua thêm két sắt để đựng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày đầu tuần, vận trình công việc của Thân thăng tiến, bạn làm việc có hiệu quả hơn nhờ sự tập trung cao độ, những rắc rối trước đó đều được giải quyết. Về tình hình tài chính, tuổi Thân có phần khởi sắc, thu nhập của bạn ngày càng tăng lên, chất lượng cuộc sống được đảm bảo.

Về tình cảm, bạn nên quan tâm hơn tới cảm xúc cũng như ý kiến của đối phương, người độc thân nên buông bỏ quá khứ để đón nhận luồng tình cảm mới. Về sức khỏe, tinh thần không được tốt, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi.

Đúng 2 ngày đầu tuần (4/9 - 5/9), 3 con giáp chú ý nắm bắt thời cơ, sự nghiệp đạt đỉnh, tài vận đạt phát, phải mua thêm két sắt để đựng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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