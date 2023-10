Trong thời gian này, tuổi Thìn có nhiều cơ hội thuận lợi mở ra, giúp cuộc sống của bản mệnh như bước sang trang mới vô cùng khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian này, trên con đường tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có những biến động vô cùng tích cực, đánh dấu bước chuyển mình của con giáp này. Đặc biệt, người tuổi Mùi vốn thông minh và có ý chí tham vọng và biết cách nuôi dưỡng tham vọng phù hợp với thời cuộc, cho nên đa phần đều trở thành người thành đạt hơn người.

Đúng 18h chiều nay, tài vận của con giáp tuổi Mùi ngày một tăng tiến, vận trình vượng phát không ngừng. Người tuổi này làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Mùi được quý nhân phù trợ, sự nghiệp vượng phát hơn trước. Con giáp này tích cực làm việc sẽ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Trong thời gian này tuổi Mùi dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bá cũng sẽ đạt được những thành tựu đạt được, tiền bạc lên như diều gặp gió rủng rỉnh hơn người. Đặc biệt, trong thờ gian này tuổi Mùi nhờ có quý nhân giúp đỡ, mệnh chủ làm việc gì cũng tiến triển thuận lợi, dễ dàng thu về lợi lộc dồi dào hơn người.

Người tuổi Mùi vốn thông minh và có ý chí tham vọng và biết cách nuôi dưỡng tham vọng phù hợp với thời cuộc, cho nên đa phần đều trở thành người thành đạt hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sống chân thành, tốt bụng và tận tâm. Trong công việc, họ là cung hoàng đạo có tính kỷ luật bậc nhất. Con giáp này nói được, làm được nên giành được lòng tin từ mọi người. Người tuổi này có khả năng lãnh đạo từ rất sớm. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê.

Đúng 18h chiều nay, nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế, đường tài lộc của người tuổi Dậu vô cùng hứa hẹn. Do bản mệnh gặp nhiều may mắn ở nhiều phương diện, tài lộc dồi dào nhờ được nhiều sao tốt chiếu mệnh nên làm gì cũng vô cùng thành công. Đặc biệt, tuổi Dậu do có sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên vô cùng may mắn của những người tuổi Dậu thậm chí còn vượng hơn nữa.

Con giáp tuổi Dậu có tài lộc vượng, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, công việc làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Công việc, sự nghiệp có nhiều khởi sắc khiến con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dậu do có sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên vô cùng may mắn của những người tuổi Dậu thậm chí còn vượng hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.