Đúng 17h chiều ngày 10/8 âm lịch, 3 con giáp nên làm điều này để được “ÂN THẦN SỦNG ÁI”, tài lộc phủ phê, tiền chặn trước cửa

Người tuổi Thân vốn dĩ đã là người sắc sảo và khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, ăn nói khéo léo, thấu cảm và rất được lòng mọi người cho dù họ ở đâu.

Trong ngày mùng 10/8 âm lịch tuổi Thân may mắn được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi và tránh được rất nhiều họa liên quan đến tiền bạc giúp cả tháng suôn sẻ.

Hơn nữa, họ luôn tràn đầy năng lượng và luôn giữ được ý chí của bản thân, mùng 10/8 âm lịch người tuổi này sẽ sung sướng, giàu sang, vận may lần lượt đến với họ, nên chiều mùng 1 âm lịch thỉnh vật phong thuỷ về nhà sẽ được ân thần sủng ái và tài lộc sung túc.

Đồng thời, người tuổi này cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc, có thể sử dụng những tính toán khôn khéo của mình để điều khiển bản thân đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Vật phong thuỷ có con ếch ngậm tiền và con rồng ngậm ngọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý nên tắm nước hoa tươi

Tý hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì con giáp này đặt ra, Tý sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam chịu Tý sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Nhờ được giúp đỡ nên bước sang đầu tháng 8 âm lịch này, Tý có nhiều vận may trong cuộc sống. Đặc biệt vận may sẽ nhiều hơn giúp họ trở nên giàu có. Người cầm tinh con Chuột vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc. Người tuổi Tý nên tắm nước hoa tươi vào chiều ngày mùng 10/8 âm lịch sẽ được ân thần sủng ái.

Tý sớm nhận được thành tựu, đặc biệt thu nhập dồi dào. Con giáp này được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc.

Nước hoa tươi có công dụng tẩy vết bẩn trên người tuổi Tý để giúp sảng khoái. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên thắp hương và ăn uống thanh tịnh

Đầu tháng 8 âm lịch những người tuổi Ngọ sẽ có công việc thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, được nhận nhiều sự giúp đỡ. Với những ai mới bắt đầu công việc thì sẽ luôn được giúp đỡ nhiệt tình.

Nhưng người tuổi Ngọ sẽ gặp một số vấn đề về kinh doanh, việc hùn hạp vốn kinh doanh với bạn sẽ có trắc trở, nhất là bị người khác quấy rối. Sức khỏe cùng từ đó mà trở lên mệt mỏi, suy sụp, nhất là về bệnh tim mạch. Cho nên ngày mùng 10/8 âm lịch người tuổi Ngọ nên thắp hương để trời sủng ái và ăn thanh tịnh để đảm bảo sức khỏe của bản thân nhé!

Thực phẩm từ thực vật sẽ giúp người tuổi Ngọ giảm thiểu bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet

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