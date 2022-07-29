Đúng 16h mùng 1/7 âm lịch, Thần Tài ghi tên bảng vàng, 3 con giáp lắm tài nhiều của, phúc khí lên cao, sự nghiệp phất cờ, làm ăn tấn tới, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 10:45

Ngày đầu tháng 7 âm lịch mở ra vận khí tốt đẹp, mọi chuyện trở nên dễ dàng, hanh thông hơn với 3 con giáp này.

Tuổi Hợi

Thời gian trước Hợi chịu ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế nên chịu khá nhiều vất vả. Tuy nhiên, mọi thứ không quá xấu bởi con giáp này luôn lạc quan, kiên cường. Dù có gặp phải gian nan trắc trở thì họ cũng đều cố gắng để vượt qua.

Trong ngày đầu tháng 7 âm lịch, vận mệnh tuổi Hợi có thay đổi đáng kể. Vận may bắt đầu xoay chuyển và chạy đến tuổi Hợi với tốc độ chóng mặt. Người tuổi Hợi vốn có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời. Họ luôn biết chính xác mình muốn gì, cần làm gì để đạt được mục tiêu. Vì vậy mà họ luôn làm việc chăm chỉ, yêu cầu bản thân khắt khe để có thể chạm tay vào cái đích mà bản thân mong muốn.

Thêm nữa, nhờ được các sao lành phù hộ nên những điều tốt lành lần lượt đến. Điều Hợi cần làm chỉ là chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự.

Đúng 16h mùng 1/7 âm lịch, Thần Tài ghi tên bảng vàng, 3 con giáp lắm tài nhiều của, phúc khí lên cao, sự nghiệp phất cờ, làm ăn tấn tới, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Nhờ được các sao lành phù hộ nên những điều tốt lành lần lượt đến với người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu thường gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận. Họ từng rất giàu có đủ đầy nhưng rồi vận may chưa tới khiến bản thân phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. 

Tử vi học có nó, người tuổi Dậu trong thời gian gần đây có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt trong ngày đầu tháng 7 âm lịch này, tuổi Dậu lại càng may mắn hơn khi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. 

Thời gian này, tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Tháng 7 âm lịch này, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau này không cần lo cơm áo gạo tiền mà vẫn sống thoải mái sung túc. 

Đúng 16h mùng 1/7 âm lịch, Thần Tài ghi tên bảng vàng, 3 con giáp lắm tài nhiều của, phúc khí lên cao, sự nghiệp phất cờ, làm ăn tấn tới, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Trong ngày đầu tháng 7 âm lịch này, tuổi Dậu may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

con giáp may mắn nên dù lúc trước người tuổi Tị sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng càng về sau thì vận trình càng cải thiện. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai.

 

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc. 

 

Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt với bản mệnh trong ngày đầu tháng 7 âm lịch. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

Đúng 16h mùng 1/7 âm lịch, Thần Tài ghi tên bảng vàng, 3 con giáp lắm tài nhiều của, phúc khí lên cao, sự nghiệp phất cờ, làm ăn tấn tới, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt với bản mệnh trong ngày đầu tháng 7 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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