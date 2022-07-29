Bước qua tháng 7 cô hồn, ai xui mặc ai, 3 con giáp cứ thế mà phất, cuộc đời lên hương, làm chơi ăn thiệt, bỏ 1 hưởng 10, tha hồ tận hưởng

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 03:28

Qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này sẽ nhận được nhiều ưu ái, thu được thành quả lớn nên không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo tính cách thường nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế, hơn nữa họ rất dễ mềm lòng. Từ trước đến nay họ không phải là người làm việc hấp tấp, trong công việc họ thường làm việc một cách gọn gàng ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa.

Người tuổi Mão luôn thân thiện, thẳng thắn, thành thật với mọi người, tuyệt đối không vòng vo. Chỉnh bởi những phẩm chất tuyệt vời này khiến người tuổi Mão luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh. 

Mão có nhiều điểm sáng trong tháng mới, chỉ cần biết khiêm tốn, hạ cái tôi xuống thì khổ ải nào cũng qua đi, công việc thăng tiến băng băng, người khác theo không kịp. Cả một đời nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ, vì thế họ nhất định có thể sống một cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

Bước qua tháng 7 cô hồn, ai xui mặc ai, 3 con giáp cứ thế mà phất, cuộc đời lên hương, làm chơi ăn thiệt, bỏ 1 hưởng 10, tha hồ tận hưởng - Ảnh 1
Mão sẽ có cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước qua 7 âm lịch là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Sửu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Sửu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận. 

Chuyện tình cảm tuy không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng có dấu hiệu tốt. Bản mệnh nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó. Cứ như vậy, Sửu sẽ nhận được sự yêu thương chân thành.

Bước qua tháng 7 cô hồn, ai xui mặc ai, 3 con giáp cứ thế mà phất, cuộc đời lên hương, làm chơi ăn thiệt, bỏ 1 hưởng 10, tha hồ tận hưởng - Ảnh 2
Bước qua 7 âm lịch là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi tháng 7 âm lịch, tuổi Tý âm lịch cho biết Nguyệt lệnh lâm Thai và Chính Tài đem đến cho Tý vận trình khởi sắc, may mắn bất chấp tháng cô hồn bị người khác nguyền rủa là xui xẻo. 

Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ, đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp tháng mới.

Bắt đầu từ đầu tháng 7 âm phải nói là bạn được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Bên cạnh đó bạn cũng rất thông minh, biết nắm chắc cơ hội trong tay, dốc toàn lực để thể hiện tài năng của mình để đạt được sự tiến bộ về mọi mặt, giành được sự đánh giá cao của lãnh đạo.

Bước qua tháng 7 cô hồn, ai xui mặc ai, 3 con giáp cứ thế mà phất, cuộc đời lên hương, làm chơi ăn thiệt, bỏ 1 hưởng 10, tha hồ tận hưởng - Ảnh 3
Bắt đầu từ đầu tháng 7 âm, Tý được thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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