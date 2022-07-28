Ngày mai (29/7), 3 con giáp sáng được Thần Tài chấm sổ, trưa quý nhân phù trợ, tối có Cát Tinh chiếu mệnh, dự báo một ngày làm gì cũng hanh thông, mọi công việc đều bội thu tiền bạc

Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay.

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, trong ngày mai 29/7, người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn.

Những người tuổi Hợi tính tình hảo sảng, vô tư, không coi trọng vật chất. Họ là người có vận may hơn người ngay từ khi mới sinh. Cũng chính vì tính tình khảng khái, nên thần may mắn dường như rất yêu mến họ. Không chỉ nhận phúc khí dồi dào, con giáp này còn được ban phước lành, bất kể khó khăn nào cũng vượt qua, được quý nhân soi đường chỉ lối tới thành công.

Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

Phần lớn người tuổi Hợi sẽ thành đạt, công danh rực rỡ trước khi 30 tuổi. Trong ngày 29/7, mọi việc sẽ thực sự khởi sắc, vận đỏ vụt tăng khiến tiền bạc, tình duyên đều tháng hoa.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi sẽ đón tin vui tài vận, thăng tiến hoặc tăng lương. Tài chính tăng mạnh chính là niềm vui lớn nhất trong gian đoạn cuối tháng. Thời điểm này sẽ dành cho vận đào hoa, tập trung vào chuyện tình cảm ngập tràn lãng mạn.

Trong ngày 29/7, mọi việc khởi sắc, vận đỏ vụt tăng khiến tiền bạc, tình duyên đều tháng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tài lộc 12 con giáp thấy cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt người tuổi Tý, đặc biệt với người làm đầu tư kinh doanh, chỉ cần bạn mạnh dạn và liều lĩnh một chút thì sẽ khiến tiền đổ về đầy túi.

Công việc chính tiến triển tốt giúp bản mệnh dễ nhận được thêm tiền thưởng từ những đóng góp của mình, dù khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều. Bạn lúc này có của ăn của để, với số tiền tiết kiệm được sau thời gian dài không dám chi tiêu thì đó thực sự là thành quả đáng mừng.

Có thể bạn bắt đầu nghĩ tới việc mua sắm, chi tiêu hoặc mua ngay món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay bù đắp cho thiếu thốn trước đây. Nếu có thể, hãy theo đuổi lối sống tối giản một cách thông minh. Đó là cách mà bạn vừa đảm bảo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần vừa không hoang phí số tiền làm ra.

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt người tuổi Tý, đặc biệt với người làm đầu tư kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

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